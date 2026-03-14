„Na mój rozkaz Centralne Dowództwo USA przeprowadziło jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu i całkowicie unicestwiło każdy wojskowy cel na irańskim klejnocie koronnym, czyli wyspie Chark” – poinformował Trump w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social.

USA zbombardowały wyspę Chark. Trump: Unicestwiliśmy każdy wojskowy cel

Prezydent USA przekazał również, że „z przyzwoitości nie zgładził infrastruktury naftowej na wyspie”.

„Jednak jeśli Iran albo ktokolwiek inny zrobi cokolwiek, by utrudniać swobodne i bezpieczne przejście statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast zrewiduję tę decyzję” – wskazał. „Iran nie ma możliwości, by bronić to, co chcemy zaatakować. Nie mogą nic z tym zrobić!” – kontynuował. „Irańskie wojsko i wszyscy inni zaangażowani w ten terrorystyczny reżim powinni postąpić mądrze i złożyć broń, by ocalić to, co pozostało po ich kraju, a nie ma tego dużo! Dziękuję za uwagę” – dodał Donald Trump.