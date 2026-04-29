Lobby odpowiada za pierwsze doświadczenie użytkownika i wpływa na postrzeganie całego miejsca pracy. Biurowiec Rondo1 w Warszawie przejdzie modernizację.
40-piętrowa wieża biurowa Rondo1 przy rondzie ONZ w Warszawie przejdzie w tym roku gruntowną modernizację lobby. Budynek został oddany do użytkowania w 2006 r. i wymaga dostosowania do współczesnych standardów. Prace mają się zakończyć jesienią, priorytetem jest, by nie miały wpływu na funkcjonalność budynku. Rondo1 liczy 66 tys. mkw. powierzchni najmu.
„Decyzja o modernizacji wynika z wyraźnych zmian na rynku biurowym. Firmy coraz częściej traktują biuro jako narzędzie wspierające retencję pracowników, budowanie kultury organizacyjnej oraz zwiększanie obecności zespołów w biurze. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają przestrzenie wspólne – w szczególności lobby, które odpowiada za pierwsze doświadczenie użytkownika i wpływa na postrzeganie całego miejsca pracy. Modernizacja Rondo1 wpisuje się w obserwowany na rynku trend aktywnego podnoszenia standardu istniejących budynków biurowych, które – dzięki inwestycjom w jakość przestrzeni i doświadczenie użytkowników – utrzymują wysoką atrakcyjność dla najemców oraz zainteresowanie wynajmem powierzchni wśród nich” – tłumaczą właściciele.
Budynek należy do DWS Group, globalnego zarządcy inwestycji nieruchomościowych działającego w imieniu dwóch niemieckich funduszy nieruchomości zarządzających środkami inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
– Projektowanie nowego lobby w Rondo1 było dla nas prawdziwą przyjemnością, a powrót do tego projektu na tak ekscytującym etapie – gdy budynek na nowo pozycjonuje się w panoramie Warszawy i na rynku biurowym – jest niezwykle satysfakcjonujący. Odświeżyliśmy przestrzenie dostępne dla użytkowników, kształtując miejsca wspierające codzienną pracę, spotkania i budowanie relacji. Zmodernizowane części wspólne wprowadzają więcej naturalnego światła i zieleni, stawiając na dobrostan wszystkich użytkowników i odwiedzających – wyznaczając nowy standard doświadczenia miejsca pracy w mieście – skomentował Kent Jackson, design partner w pracowni Skidmore, Owings & Merrill. Współtwórcą koncepcji jest firma Trzop Architekci. Generalnym wykonawcą prac jest Neo-Świat.
W ostatnim czasie obserwowany był trend konwersji starszych budynków – z wyburzaniem włącznie – na inne funkcje. Jak w niedawnym raporcie wskazali eksperci CBRE, ze względu na nierównowagę popytu i podaży w tym roku możemy obserwować nowy trend – powrót zainteresowania właśnie funkcją biurową.
– Wśród dotychczasowych decyzji o wyburzeniach starszych obiektów biurowych przeważały zmiany przeznaczenia terenu pod inny cel, np. mieszkaniowy. Ten trend, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach Europy, na stałe wpisze się w krajobraz biurowy, ale pojawiać się będzie jeszcze jeden – nowe inwestycje biurowe lub modernizacje w ścisłych centrach miast. Coraz częściej widzimy, że zakupy nieruchomości w centrach miast, również tych starszych, są realizowane z planem zachowania funkcji biurowej, po modernizacji czy wyburzeniu. Utrzymujący się wysoki popyt na nowoczesne powierzchnie do pracy i spadająca dostępność sprawiają, że stawki czynszów rosną, a budowa budynku biurowego znów zaczyna być atrakcyjnym przedsięwzięciem – wskazała Katarzyna Gajewska, dyrektorka działu badań i analiz rynku w CBRE. – Nie tylko lokalizacja, ale także jakość, będą napędzać rozwój biur w 2026 r. Ważne są estetyka i design, a także jakość powietrza, oświetlenie i akustyka. Obiekty muszą spełniać coraz wyższe standardy. W efekcie, deweloperzy i właściciele biur inwestują w modernizację i rozwój swoich obiektów, aby sprostać rosnącym wymaganiom firm. Nieodłącznym elementem staje się też aranżowanie otoczenia budynku i parteru handlowego tak, by po godzinach pracy budynek wciąż tętnił życiem – staje się to jednym z kluczowych oczekiwań najemców – dodała.
