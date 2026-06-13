Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? Decyzja to kwestia dni
Kiedy prezydent Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który przyznał mu jeszcze prezydent Andrzej Duda? W poniedziałek, 8 czerwca odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu, jednak jej rekomendacja nie została ujawniona publicznie. Co dalej?
Ze strony ośrodka prezydenckiego – zarówno w oficjalnych, jak i nieoficjalnych wypowiedziach – można usłyszeć, że pauza oraz brak ujawnienia rekomendacji to element otwarcia „okna możliwości” dla strony ukraińskiej w sprawie. Źródła „Rzeczpospolitej” w Pałacu mówią, że prezydent, dając Ukraińcom czas, chce też pokazać, że w sprawach międzynarodowych nie działa pod wpływem emocji, co jest mu zarzucane przez polityków obozu rządowego w Polsce. Ale ten czas, który dostała strona ukraińska – jak wynika z naszych rozmów – nie jest nieograniczony. I to bardziej kwestia dni niż tygodni, choć żaden z naszych rozmówców nie chce tego ostatecznie przesądzać.
Czytaj więcej
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent Karol Nawrocki wstrzymuje się z decyzją ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrow...
Co mogłoby przekonać prezydenta Nawrockiego do zmiany rezygnacji z odebrania orderu? Słyszymy, że jedynie zmiana nazwy jednostki wojskowej z „Bohaterów UPA” na inną. Pałac nie ma też wątpliwości, że w tej sprawie nastroje społeczne są po stronie prezydenta.
Dość otwarcie o strategii Pałacu mówi minister Marcin Przydacz, szef BPM (Biura Polityki Międzynarodowej). – Piłka jest po stronie ukraińskiej. Jeśli nie spotka się to z pozytywną reakcją, procedura zakończy się decyzją prezydenta – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej. Inni w Pałacu są oszczędni w komunikacji. Wynikać ma to z kilku przyczyn. Po pierwsze – wspomniany czas, który został dany stronie ukraińskiej. Po drugie, działa tu mechanizm podobny do komunikacji decyzji o wetowaniu – prezydent chce sam przekazywać wszystkie wiadomości. Sam też zakomunikował zamysł odebrania Zełenskiemu orderu. I to słychać też w wypowiedziach z Pałacu. – Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta – podkreślił minister Przydacz.
Zresztą w podobny sposób wypowiada się też rząd. – Myślę, że ten komunikat daje czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na finalną decyzję, a Wołodymyrowi Zełenskiemu na odwrócenie jego decyzji. I to chyba jest ważne w tym, co się dzieje. Więc na pewno daje szanse na dojście do porozumienia – powiedział w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostatni komunikat premiera Donalda Tuska w tej sprawie – z poniedziałku – wzywa do porozumienia Zełenskiego i Nawrockiego.
W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedził jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, Kyryło Budanow. Ale nic nie wskazuje na to, by jego wizyta miała przynieść cokolwiek poza sondowaniem strony polskiej. Budanow spotkał się m.in. z przedstawicielami prezydenta, z szefem MON i z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.
Czytaj więcej
- W sprawach polsko-ukraińskich jest jak z Polską i Niemcami, są setki ważnych tematów, trzeba patrzeć na cały horyzont - mówi Paweł Kowal, pełnomo...
Prezydent Nawrocki udaje się w najbliższym czasie do USA, gdzie będzie gościem Donalda Trumpa. Jak podaje RMF, jego wizyta ma potrwać aż do wtorku, a Nawrocki spotka się też z przedstawicielami Polonii. Możliwe, że decyzja o odebraniu orderu zostanie ogłoszona tuż po jego powrocie – chyba że w sprawie nastąpi jakiś nieoczekiwany zwrot.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas