W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Wyścig z czasem o SAFE i miliardy na obronność

Polska finalizuje umowy w ramach programu SAFE, które umożliwią pozyskanie ponad 43 mld euro na inwestycje w obronność. Dokumenty mają trafić do Komisji Europejskiej jeszcze w tym tygodniu, ponieważ termin zawierania kluczowych umów mija z końcem maja. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup bojowych wozów piechoty Borsuk, armatohaubic Krab oraz systemów antydronowych. Jak podkreśla Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, prace trwają niemal bez przerwy, bo czasu na rozdysponowanie blisko 100 mld zł jest bardzo niewiele. Program SAFE i tzw. single procurement to jeden z najważniejszych projektów wzmacniających bezpieczeństwo Polski i Europy.

Emiraty opuszczają OPEC, ale ceny ropy rosną

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że od maja opuszczą OPEC i OPEC+. Decyzja może zwiększyć globalną podaż ropy, ponieważ kraj nie będzie już związany limitami produkcji. Eksperci wskazują, że to potencjalnie czynnik obniżający ceny surowca, jednak rynek reaguje inaczej. Notowania ropy nadal rosną, głównie z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i braku perspektyw na szybkie otwarcie cieśniny Ormuz. W efekcie rynek paliw pozostaje niestabilny, co wpływa na inflację i koszty energii.

Opóźnienia dostaw uzbrojenia z USA

Prezydenci Finlandii i Estonii przyznali, że dostawy uzbrojenia zamówionego w Stanach Zjednoczonych ulegają opóźnieniom. Powodem jest przesunięcie priorytetów Waszyngtonu na Bliski Wschód. To sygnał ostrzegawczy dla Europy, która powinna przyspieszyć rozwój własnego przemysłu obronnego. W kontekście rosnących napięć geopolitycznych i ograniczonej dostępności sprzętu wojskowego, temat autonomii strategicznej UE staje się coraz bardziej aktualny.

Brokerzy walczą o przyszłych emerytów

Na rynku inwestycyjnym trwa intensywna rywalizacja o klientów oszczędzających na emeryturę. Wartość aktywów zgromadzonych na kontach IKE przekroczyła 14,5 mld zł, a IKZE zbliża się do 5 mld zł. Domy maklerskie rozszerzają ofertę, umożliwiając inwestowanie w zagraniczne akcje i ETF-y. Rośnie też konkurencja cenowa – coraz więcej brokerów oferuje handel bez prowizji. To dobra wiadomość dla inwestorów, którzy zyskują większy wybór i niższe koszty inwestowania.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.