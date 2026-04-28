W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Rząd ogranicza imigrację zarobkową

Liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spadła w 2024 r. do 251,5 tys., co jest najniższym wynikiem od siedmiu lat. To efekt zaostrzenia polityki migracyjnej, którą rząd planuje kontynuować. Nowe regulacje mają objąć pracowników m.in. z Gruzji, Wenezueli i Kolumbii, którzy będą musieli uzyskać wizę pracowniczą. Przedsiębiorcy alarmują jednak, że procedury są zbyt skomplikowane i czasochłonne. Mimo spadku liczby zezwoleń, liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rośnie i przekroczyła już 1,3 mln. To pokazuje, że zapotrzebowanie rynku pracy nadal pozostaje wysokie.

USA analizują propozycję pokojową Iranu

Administracja w Waszyngtonie analizuje propozycję Teheranu dotyczącą zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Plan zakłada odblokowanie cieśniny Ormuz oraz długoterminowe zawieszenie broni. Problemem pozostaje brak odniesienia do programu atomowego Iranu, który jest kluczowy dla Stanów Zjednoczonych. Kraje Zatoki Perskiej są jednak bardziej skłonne poprzeć propozycję, licząc na stabilizację regionu i przywrócenie płynności handlu ropą.

Rosnące ceny ropy budzą niepokój

Prognozy dla rynku ropy naftowej stają się coraz bardziej alarmujące. Goldman Sachs podniósł przewidywania dla ceny ropy Brent do 90 dol. za baryłkę w IV kwartale. Utrzymujące się napięcia geopolityczne oraz ryzyko zakłóceń w dostawach mogą dodatkowo podbić ceny surowca. To z kolei przełoży się na inflację i spowolnienie globalnej gospodarki. Równocześnie Stany Zjednoczone i Europa intensyfikują działania na rzecz zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych, co pokazuje rosnące znaczenie bezpieczeństwa surowcowego.

Polskie akcje tracą impet

Na warszawskiej giełdzie utrzymuje się słaba passa. WIG i WIG20 zanotowały serię spadkowych sesji, co wskazuje na pogorszenie nastrojów inwestorów. Choć globalnie dominują wzrosty, szczególnie w sektorze technologicznym, polski rynek pozostaje w tyle. Eksperci wskazują jednak, że stabilny złoty może ograniczyć skalę spadków. Technicznie indeksy mogą jeszcze spaść, a kluczowe poziomy wsparcia znajdują się w rejonie wcześniejszych szczytów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.