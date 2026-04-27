Rok 2025 dla warszawskiej giełdy był wyjątkowy. Przyniósł rekordowe obroty na rynku akcji i największe w XXI w. zwyżki głównych indeksów. W 2026 r. mimo zawirowań geopolitycznych dobra passa trwa. Obecnie na głównym rynku mamy 402 spółki o łącznej wartości sięgającej 2,6 bln zł (w tym 1,3 bln zł przypada na firmy krajowe). Kolejne 355 firm znajduje się na rynku NewConnect. Jak co roku sprawdzamy, którzy audytorzy wiodą na giełdzie prym. W latach 2022–2023 na podium stały te same firmy, w latach 2024 i 2025 w rankingu zachodziły zmiany. Teraz znów widać przetasowania.

Pierwsza dziesiątka

W zeszłorocznym zestawieniu pierwsze było PwC, drugi Grant Thornton, na trzecim miejscu ex aequo plasowały się EY i KPMG, a czwarte było BDO.

W najnowszej edycji pierwsze miejsce jest podwójne: tyle samo punktów uzyskały KPMG i PwC. Tuż za nimi, na pozycji wicelidera, uplasował się Grant Thornton. Z kolei na trzecim miejscu mamy grupę UHY ECA, która odnotowała imponujący awans z zeszłorocznego siódmego miejsca.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również: EY (4), BDO (5), Forvis Mazars (6), Misters Audytor Adviser (7), PKF Polska (7), grupa KPW (8), Moore Polska (9) i Deloitte Audyt (10).

Głosy liderów

Paweł Wesołowski, partner w PwC Polska, podkreśla, że obsługa spółek notowanych na giełdzie to jeden z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych obszarów działalności firm audytorskich.

– Wymaga najwyższych standardów jakości, doświadczenia oraz pełnej gotowości do pracy w dynamicznym i regulowanym otoczeniu. Dla nas to strategiczny priorytet – zarówno ze względu na wagę tych podmiotów dla rynku kapitałowego, jak i odpowiedzialność, jaka wiąże się z zapewnianiem transparentności oraz wiarygodności informacji finansowej inwestorom i interesariuszom – mówi Wesołowski. Wtóruje mu Rafał Wiza, partner w dziale audytu w KPMG w Polsce. Zwraca też uwagę, że w ostatnich latach widać wyraźny trend spadkowy liczby firm badających spółki giełdowe (segment JZP, jednostek zainteresowania publicznego).

Według raportu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w 2024 r. liczba podmiotów realizujących audyt JZP wyniosła 48, co oznacza spadek o 21 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat i potwierdza rosnącą koncentrację rynku.

– Rynek audytorów nie wykazuje jeszcze oznak stabilizacji i podlega dynamicznym zmianom. KPMG konsekwentnie rozwija współpracę z dużymi JZP, traktując ten segment jako strategiczny – podsumowuje Wiza.

Branża mocno narzekała na tzw. białą listę usług dozwolonych, która mocno utrudniała firmom działalność. Tu wreszcie doszło do zmiany: rząd przyjął już projekt nowelizacji i obowiązywać będzie tzw. czarna lista usług zakazanych, która w Unii Europejskiej jest standardem.

– Firmy audytorskie będą wreszcie mogły świadczyć swoim klientom bardziej kompleksowe usługi, a te działające w sieciach – w sposób spójny na całym kontynencie. Ułatwi to również prowadzenie działalności jednostkom zainteresowania publicznego bez narażania ich na utratę niezależności przez ich audytora – mówi Dawid Napierała, partner w firmie Grant Thornton. Dodaje, że niezależność ta nadal będzie szczegółowo regulowana przez Kodeks Etyki, przepisy unijne oraz pozostałe zapisy ustawy o biegłych rewidentach, co pozwoli na świadczenie usług bez negatywnego wpływu na obiektywizm.

– Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe zna działalność jednostki znacznie lepiej niż audytor wykonujący usługi jednorazowe, co pozwala mu na lepsze dostosowanie procedur podczas wykonywania usług innych niż badanie sprawozdania finansowego. Dzięki tej lepszej znajomości inne usługi mogą być też wykonane efektywniej – podsumowuje przedstawiciel Grant Thorntona.

Historia pokazuje, że liczba audytorów badających spółki giełdowe w ostatnich latach podlegała istotnym zmianom. Roman Seredyński, partner zarządzający UHY Poland, wskazuje na trzy przyczyny. Po pierwsze wielka czwórka zaczęła wycofywać się z mniejszych projektów (powody to ryzyko reputacyjne oraz zakaz świadczenia usług dodatkowych).

Drugą przyczyną jest presja na jakość badania oraz dokumentacji wywierana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Presja ta spowodowała prawie całkowity odpływ tych firm audytorskich, które badały sporadycznie sprawozdania finansowe spółek giełdowych.

– Po trzecie cały czas rośnie w siłę, tzw. średnia półka firm audytorskich zajmujących w rankingach „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu” miejsca 5–10 – podkreśla Seredyński. Dodaje, że najlepszym dowodem na konsolidację działań w segmencie jednostek zainteresowania publicznego jest powstanie Platformy Audytorzy JZP w ramach organizacji Pracodawcy RP. Platforma ta jest bardzo istotnym ogniwem dialogu pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych i Polską Izbą Biegłych Rewidentów.

– Przyczyną powstania tej inicjatywy była właśnie specyfika segmentu JZP. Samorząd biegłych rewidentów, tj. PIBR, nie posiada w swoich strukturach organu zajmującego się tą częścią rynku – podsumowuje przedstawiciel UHY Poland.

Platforma Audytorzy JZP niemal rok temu wydała siedem stanowisk dotyczących pożądanych zmian w regulacjach, doprowadzających ich stan to tego, który funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej. Dotyczą one między innymi restrykcyjnego zapisu o nieważności badania z mocy prawa, wspomnianej „białej listy”, lokalnych interpretacji dotyczących europejskiego przepisu o limicie wynagrodzeń, języka dokumentacji, usług zabronionych, skalowalności naruszeń w działaniu biegłego rewidenta czy konfliktu pomiędzy zapisami prawa dotyczącego audytorów i prawa zamówień publicznych.

Laureaci w kategoriach

W głównym rankingu audytorów spółek giełdowych uwzględniliśmy następujące parametry: liczba badanych podmiotów (35 proc.), liczba badanych podwójnych sprawozdań (5 proc.), łączna wartość aktywów badanych firm (15 proc.), łączna wartość ich przychodów (15 proc.), rynkowa wartość (10 proc.) oraz przychody firmy audytorskiej z tytułu badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych (20 proc.).

W zestawieniu uczestniczą firmy audytorskie, które zbadały sprawozdania przynajmniej dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych na 31 grudnia 2025 r. Uwzględniliśmy dane za 2025 r., a w przypadku ich braku za 2024 r.

Jeśli policzylibyśmy udziały rynkowe audytorów, bazując na poszczególnych kategoriach, to pod względem aktywów badanych firm pierwsze jest – podobnie jak rok temu – PwC. Na tę firmę przypada 40,7 proc. rynku. Drugie jest KPMG z 27,5 proc., a trzeci Forvis Mazars z ponad 8 proc.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przychody badanych firm, liderem również jest PwC z 23,7 proc. Tuż za nim, z prawie 23 proc., mamy Forvis Mazars. Mocno awansował w statystykach, po tym jak został audytorem (zastąpił Deloitte) w Orlenie, czyli największej krajowej spółce notowanej na warszawskiej giełdzie.

Sprawdziliśmy również, które firmy audytorskie są najbardziej aktywne, czyli obsługują największą liczbę emitentów na poszczególnych rynkach.

W kategorii „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na giełdzie w 2026 roku” pierwsze miejsce zajęła grupa UHY ECA, drugie Grant Thornton, a trzecie PwC. Na czwartej pozycji uplasowała się Grupa KPW, a na piątej ex aequo BDO i Misters Audytor Adviser.

Z kolei w kategorii „Najbardziej aktywne firmy audytorskie na rynku New Connect w 2026 roku” laureaci to: Grupa KPW (pierwsze miejsce), BGGM Audyt (2), Misters Audytor Adviser (3), 4Audyt (4) i UHY ECA (5).