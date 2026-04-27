Opinia partnera: BAKER TILLY TPA

Gdy mówimy o sile gospodarki, najczęściej patrzymy na największe spółki. To zrozumiałe, ale jednocześnie takie spojrzenie wydaje się niepełne. O odporności rynku w czasach niepewności w dużej mierze decydują bowiem firmy średnie i średnio-duże: ambitne, innowacyjne, coraz lepiej zarządzane, coraz częściej obecne za granicą. To one tworzą stabilny trzon polskiej gospodarki, inwestują, tworzą miejsca pracy i przechodzą przez kolejne etapy dojrzewania biznesu szybciej, niż wynikałoby to z prostych statystyk przychodów.

Podobnie warto spojrzeć na sam rynek audytu. Jego obrazu nie wyczerpują najbardziej medialne zlecenia i największe sieci audytorskie. Istnieje mniej widoczny, ale systemowo kluczowy rdzeń – średnie sieci audytorskie, które na co dzień pracują z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami z segmentu mid-market, współtworząc bezpieczeństwo obrotu gospodarczego: badają sprawozdania, porządkują raportowanie, wspierają właścicieli, inwestorów i instytucje finansujące w kluczowych decyzjach, aktywnie uczestniczą w procesach M&A oraz pierwszych krokach polskich przedsiębiorców na nowych rynkach.

O sile rynku audytowego nie decydują wyłącznie największe sieci audytorskie i najbardziej medialne projekty.

Największe firmy audytorskie mają swoją niezastąpioną rolę przy największych grupach kapitałowych i instytucjach finansowych. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, gdzie bije puls rynku, warto spojrzeć właśnie na segment średni.

Mid-market nie oczekuje dziś od audytora wyłącznie formalnej poprawności sprawozdawczości finansowej. Potrzebuje partnera, który rozumie tempo zmian, specyfikę branży, presję finansowania, procesy właścicielskie i wyzwania związane z ekspansją. Dobre badanie sprawozdania finansowego staje się w tym segmencie częścią szerszego wsparcia: od uporządkowania modelu prawno-podatkowego, przez wsparcie transakcyjne, po bieżące kwestie księgowe, podatkowe, prawne i pracownicze.

Dla firm średnich audyt ma być nie tylko rzetelny, ale też, mówiąc kolokwialnie, „użyteczny”. Zarząd potrzebuje rozmowy z partnerem, który rozumie biznes, potrafi szybko reagować, widzi nie tylko zamknięcie roku, ale też kolejny etap rozwoju firmy. Dlatego mid-market to nie „środek rynku”, lecz jego najbardziej dynamiczny i coraz ważniejszy front. A firmy audytorskie, które widzimy w wielu rankingach poza podium, nie są tłem dla branży, tylko jednym z filarów jej realnego znaczenia dla gospodarki.

Obserwując wzrost znaczenia segmentu średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki oraz przyspieszające procesy konsolidacyjne w branży audytorsko-doradczej, rola średnich sieci audytorskich będzie rosła, co w połączeniu ze zdolnością do inwestowania i wdrażania nowych technologii (np. AI) oraz zdolnością do przyciągania talentów z rynku edukacyjnego może przesądzić o stałym wzroście znaczenia tego segmentu rynku w najbliższych latach.

