Opinia partnera: EY Polska

Nowe technologie, takie jak AI czy big data, mają ogromny wpływ na branżę audytorską, zarówno z perspektywy narzędzi usprawniających pracę, jak i wykorzystywania AI przez badane organizacje. Technologia jest naszym sprzymierzeńcem, a nie rywalem, a jej właściwe wykorzystanie może znacząco podnieść jakość usług audytowych świadczonych na rzecz naszych klientów.

Dzięki AI możemy analizować ogromne zbiory danych w nieosiągalnym wcześniej tempie, choć podstawą naszej pracy nadal musi być umiejętność zadawania właściwych pytań, prawidłowego interpretowania wyników i sceptycznego podejścia przy zastosowaniu profesjonalnego osądu.

Każda nowa technologia wymusza konieczność oszacowania ryzyka związanego z jej wykorzystywaniem, AI nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Naszą rolą jest weryfikowanie, czy systemy kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach uwzględniają nowe ryzyko. Jego poziom to jeden z najważniejszych elementów kosztu badania sprawozdań finansowych. Prace audytowe są uzależnione od wielkości i stopnia skomplikowania przedsiębiorstwa, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, wymogów regulacyjnych oraz zakresu profesjonalnego osądu niezbędnego do przeprowadzenia badania.

Dzięki inwestycji EY w agentową AI eliminujemy powtarzalność. EY Canvas, czyli globalna platforma technologiczna, jest zintegrowana z Microsoft Azure, Microsoft Foundry i Microsoft Fabric. Rocznie przetwarza prawie 1,5 bln danych księgowych i ułatwia pracę 130 tys. osób zatrudnionych w działach audytu na całym świecie.

Szybki wzrost ilości danych oraz nowe wyzwania związane z zapewnieniem jakości w zakresie AI wymagają od nas szybkiego dostosowywania się do zmian technologicznych. Nasz audyt prowadzony przez ludzi i opierający się na AI jest wiodącym na rynku przykładem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

Agentowa AI pomoże nam efektywniej koordynować złożone zadania, procesy oraz szybciej wykrywać i reagować na ryzyka pojawiające się podczas badań. Jednocześnie daje dostęp do stale aktualizowanych wytycznych dotyczących audytu i rachunkowości. Dzięki AI radykalnie zmniejszymy obciążenia administracyjne naszych klientów. Zapewnimy dodatkowe spojrzenie, zwiększymy zaufanie oraz poprawimy doświadczenia związane z audytem zarówno dla klientów, jak i naszych pracowników.

Sztuczna inteligencja nie tylko podniesie naszą wydajność, ale także poszerzy zakres prowadzonych przez nas analiz. Wykorzystując uczenie maszynowe i zaawansowaną analitykę, audytorzy są w stanie zbadać o wiele więcej danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, takich jak umowy, faktury et cetera. Technologie umożliwiają również identyfikację wzorców i anomalii oraz skuteczniejszą ocenę ryzyka nadużyć.

Inwestycja w AI oznacza, że klienci będą mieli większą pewność co do efektów pracy, bo radykalnie zmniejsza się ryzyko ludzkiego błędu. Nasze narzędzie zapewnia możliwość spójnego wyciągnięcia wniosków, zapewnia precyzję, obiektywizm i dokładność. Dzięki możliwości analizowania o wiele większych zbiorów danych wzrasta jakość audytu. Do tego dochodzi optymalizacja wykorzystania czasu i lepsza obsługa klientów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że AI rozwija się szybciej niż regulacje. Brytyjska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej pod koniec marca tego roku nakreśliła trzy kategorie ryzyka wynikającego z wykorzystywania AI przez audytorów. Pierwszym jest to, że wyniki AI mogą być fałszywe, drugim jest kwestia błędnej ich interpretacji, a trzeci to ryzyko, że AI może nie spełniać standardów wymaganych od biegłych rewidentów. Dlatego stwierdziła, że odpowiedzialność za używanie technologii w całości jest po stronie pracujących z nią ludzi. Z kolei amerykański organ nadzorujący audyt, poproszony o przedstawienie odpowiednich wytycznych, oświadczył, że w ramach kontroli będzie dokładnie badał wykorzystywanie agentowej AI.

Ale do pełnego wykorzystania potencjału AI w audycie (i nie tylko) trzeba zbudować zaufanie do niej. W miarę rozwoju technologii audyt przyszłości będzie robiony w czasie rzeczywistym, co oznacza nowe wyzwania. Nasz audyt prowadzony przez ludzi i opierający się na AI jest wiodącym na rynku przykładem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. Jej wdrożenie jest zgodne z przyjętymi przez nas zasadami, takimi jak odpowiedzialność, ochrona danych, niezawodność, bezpieczeństwo, przejrzystość, jawność, sprawiedliwość, zgodność z przepisami oraz zrównoważony rozwój.

W miarę jak firmy wdrażają AI, która ma wpływ na sprawozdawczość finansową i kontrole wewnętrzne, komitety audytowe poszukują potwierdzenia wiarygodności, zgodności z przepisami i ładem korporacyjnym tych systemów. Nasza inwestycja w agentową AI pomaga nam spełniać zarówno te oczekiwania, jak i zmieniające się potrzeby organów regulacyjnych czy inwestorów. Inwestujemy w innowacje, ponieważ mamy ambitne plany dotyczące budowania lepiej funkcjonującego jutra oraz zapewniania rynkom kapitałowym większego zaufania, lepszej perspektywy biznesowej i większej przejrzystości.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że AI zmienia także to, jak uczymy zawodu młodych adeptów sztuki audytorskiej. Zamiast uczyć się w trakcie pracy i powtarzać te same zadania podczas wielu projektów, nowi pracownicy będą pracować nad realistycznymi scenariuszami audytowymi, wspierani przez adaptacyjne narzędzia edukacyjne i krótkie filmy wbudowane w platformę. Celem będzie podniesienie kwalifikacji specjalistów ds. audytu i ryzyka technologicznego. Wprowadzany program szkoleniowy będzie na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmianami w przepisach, technologiach i metodologii.

W obliczu gwałtownych zmian w otoczeniu biznesowym i rosnącej złożoności procesów wysokiej jakości audyty mają kluczowe znaczenie dla wszystkich interesariuszy. Pozwalają organizacjom podejmować trafne decyzje i skutecznie zarządzać ryzykiem. Nasza inwestycja w AI, ale przede wszystkim w ludzi, ich wiedzę i doświadczenie, jest odpowiedzią na oczekiwania rynkowe oraz ma na celu wsparcie firm w planowaniu przyszłości i sprawnym radzeniu sobie z wyzwaniami, które ona przyniesie.

