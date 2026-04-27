Fundamentem firm audytorskich są ludzie, dlatego co roku przyznajemy też wyróżniania w dodatkowych kategoriach, niepowiązanych stricte z wynikami firm audytorskich, ale również budujących ich wartość w długim terminie.

Od innowacji po ESG

W kategorii „Innowacje” laureatem zostało PwC. W grupie działa wiele nowatorskich rozwiązań. Przykładem jest pierwsza na świecie platforma audytowa AI-first, budowana we współpracy strategicznej z Microsoftem, zaprojektowana w celu zastąpienia obecnego ekosystemu technologicznego audytu globalnie do 2028 r. PwC jest również pionierem w budowie ekosystemu audytowego opartego na agentach AI. Warto również wspomnieć o chatbocie opartym na generatywnej sztucznej inteligencji, zintegrowanym z Microsoft Teams.

W kategorii „Employer branding” laureatem zostało PKF Polska. Firma promuje zawód biegłego rewidenta. Wpiera też podnoszenie kwalifikacji kandydatów i uzyskanie uprawnień. PKF współpracuje z PIBR, bierze udział w targach pracy, dniach kariery czy wydarzeniach dla studentów.

W kategorii „Działania edukacyjne” laureatem zostało BDO, które konsekwentnie angażuje się w inicjatywy łączące świat praktyki z edukacją, pomagając kształtować przyszłe pokolenia ekspertów rynku finansowego. Jednym z przykładów jest partnerstwo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy kierunku nadzór i kontrola. Eksperci BDO prowadzą tam zajęcia. Integralnym elementem współpracy są programy stażowe w BDO. Sukces współpracy z Uniwersytetem w Poznaniu stał się impulsem do rozwoju działań edukacyjnych. BDO prowadzi obecnie współpracę także z uniwersytetami ekonomicznymi w Krakowie i Katowicach.

W kategorii „Prospołeczna firma audytorska 2025 r.” wyróżniliśmy EY Polska. Spółka była audytorem 91. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski 2025 r. (jest audytorem tego plebiscytu od 2015 r.). Od sześciu lat wspiera też konkurs na plakat o tematyce społecznej prowadzony w ramach projektu Galerii Plakatu AMS, a już od 20 lat jest audytorem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W kategorii „ESG” laureatów mamy dwóch: Moore Polska oraz ESO Audit. Moore corocznie bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Dba też o łańcuch dostaw i cyklicznie bierze udział w charytatywnym Biegu Firmowym. Wspiera również podopiecznych Stowarzyszenia SPES. Z kolei w ESO Audit na uwagę zasługuje działalność Ewy Sowińskiej, partnerki firmy. W latach 2015–2019 była zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i odpowiadała m.in. za raportowanie niefinansowe. Jest pomysłodawczynią programu studiów podyplomowych „ESG w praktyce” w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Organizuje wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących społecznej odpowiedzialności.

Młode gwiazdy

W kategorii „Młode gwiazdy audytu” laureatami zostali: Agata Palicka, Jan Pawłowski, Karol Kudosz i Natalia Domańska.

Agata Palicka od trzech lat pracuje w HLB M2. Do uzyskania uprawnień pozostało jej jeszcze półtora roku, jednak już dziś prezentuje poziom profesjonalizmu, który pozwala jej samodzielnie prowadzić nawet najbardziej wymagające projekty audytorskie. Jan Pawłowski pełni funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu w firmie Misters Audytor Adviser. W ubiegłym roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta, stając się najmłodszą osobą w Polsce z tym tytułem, a także ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Karol Kudosz odpowiada za konsultacje merytoryczne w ramach CSWP oraz współzarządza kilkunastoosobowym zespołem audytowym realizującym projekty dla kluczowych klientów. Natalia Domańska odpowiada za nadzór nad pracą blisko 50-osobowego zespołu w śląskim oddziale UHY ECA. Wyróżnia się także aktywnością społeczną. Jest instruktorem pierwszej pomocy i studentką ratownictwa medycznego. Prowadzi profil „Rewident na SOR-ze”.