Plakat, publikowany przez Departament Sprawiedliwości USA
Nagrody oferowane są przez Departament Stanu w ramach programu „Nagrody za Sprawiedliwość”.
Na plakacie, opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA wymieniono poszukiwanych urzędników i osoby, w tym Modżtabę Chameneiego, Alego Asghara Hejaziego oraz wysokiego rangą urzędnika służb bezpieczeństwa, Alego Larijaniego.
Czytaj więcej
Na liście znaleźli się także Yahya Rahim Safavi, starszy doradca wojskowy Najwyższego Przywódcy, minister spraw wewnętrznych Eskandar Momeni i minister wywiadu Esmail Khatib.
Wymieniono cztery dodatkowe stanowiska, ale bez podawania nazwisk: sekretarza Najwyższej Rady Obrony, szefa biura wojskowego Najwyższego Przywódcy, głównodowodzącego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz doradcy Najwyższego Przywódcy Iranu. Osoby te są opisane jako kluczowi liderzy zaangażowani w dowodzenie i kierowanie różnymi oddziałami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy odpowiadają za planowanie, organizowanie i przeprowadzanie operacji na całym świecie.
Czytaj więcej
Program „Nagrody za Sprawiedliwość” informuje, że osoby posiadające informacje o wyższych rangą dowódcach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i powiązanych z nimi sieciach, mogą skontaktować się za pośrednictwem szyfrowanych platform komunikacyjnych lub kanału komunikacyjnego opartego na sieci Tor. Za podanie kwalifikowanych informacji można otrzymać nagrodę w wysokości do 10 mln dol.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas