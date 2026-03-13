Nagrody oferowane są przez Departament Stanu w ramach programu „Nagrody za Sprawiedliwość”.

10 mln dol. za informację o Modżtabie Chameneim

Na plakacie, opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu USA wymieniono poszukiwanych urzędników i osoby, w tym Modżtabę Chameneiego, Alego Asghara Hejaziego oraz wysokiego rangą urzędnika służb bezpieczeństwa, Alego Larijaniego.

Na liście znaleźli się także Yahya Rahim Safavi, starszy doradca wojskowy Najwyższego Przywódcy, minister spraw wewnętrznych Eskandar Momeni i minister wywiadu Esmail Khatib.