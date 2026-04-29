Zdjęcie z wręczenia nagrody w ubiegłorocznej edycji konkursu „Prawnik Pro Bono”.
Nagrodę Prawnik Pro Bono adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak odebrała z rąk dr. Filipa Czernickiego (z prawej), prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej i tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono. Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, a także w inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.
Czytaj więcej
Podczas rankingowej gali w hotelu Verte adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak odebrała nagrodę Prawnik Pro Bono 2025 przyznaną za profesjonalną, nieod...
Wyboru laureata dokona kapituła złożona m.in. z prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznika praw obywatelskich, ministra sprawiedliwości, szefów samorządów adwokackiego i radcowskiego, Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członka Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureatek i laureatów poprzednich edycji konkursu.
Zgłoszeń mogą dokonywać (pocztą tradycyjną lub mailowo) osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.
Termin upływa 15 maja 2026 r. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie www.fupp.org.pl.
W ubiegłym roku kapituła konkursu uhonorowała adwokatkę Małgorzatę Mączkę-Pacholak, która od lat nieodpłatnie wspiera osoby z doświadczeniem uchodźczym, migrantów, ludzi przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców czy tych narażonych na dyskryminację.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas