Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej i tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono. Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, a także w inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Nagroda „Prawnik Pro Bono”

Wyboru laureata dokona kapituła złożona m.in. z prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznika praw obywatelskich, ministra sprawiedliwości, szefów samorządów adwokackiego i radcowskiego, Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członka Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureatek i laureatów poprzednich edycji konkursu.

Zgłoszeń mogą dokonywać (pocztą tradycyjną lub mailowo) osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Termin upływa 15 maja 2026 r. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie www.fupp.org.pl.

W ubiegłym roku kapituła konkursu uhonorowała adwokatkę Małgorzatę Mączkę-Pacholak, która od lat nieodpłatnie wspiera osoby z doświadczeniem uchodźczym, migrantów, ludzi przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców czy tych narażonych na dyskryminację.