07:14 Polskie samoloty wróciły do baz

Poderwane w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy polskie myśliwce wróciły do baz. "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W związku z działaniami lotnictwa, w nocy lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały funkcjonowanie. Oba porty działają już normalnie.

07:01 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1479 dniu wojny

06:44 W nocy Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów w związku z uderzeniami rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano w komunikacie.

