Netanjahu prosi o rozmowę z Zełenskim. Izrael chce poznać metody zwalczania Shahedów

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Beniamina Netanjahu w Jerozolimie, styczeń 2020
Władze Izraela starają się pogłębić współpracę z Ukrainą w zakresie zwalczania dronów produkcji irańskiej. Jak podają przedstawiciele obu państw, premier Benjamin Netanyahu zwrócił się o możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk potwierdził, że prośba o rozmowę została przekazana stronie ukraińskiej. Do tej pory nie udało się jej jednak przeprowadzić ze względu na napięte kalendarze obu przywódców. Dyplomata wyraził nadzieję, że do rozmowy dojdzie na początku tygodnia.
Planowane konsultacje wpisują się w szerszy kontekst współpracy militarnej i technologicznej między oboma krajami.
Izrael jest szczególnie zainteresowany doświadczeniami Ukrainy w zwalczaniu dronów typu Shahed, które są intensywnie wykorzystywane przez Rosję w trakcie trwającej już piąty rok rosyjskiej inwazji.
Ukraińska armia w ciągu ostatnich lat opracowała liczne metody przeciwdziałania takim bezzałogowcom. Obejmują one zarówno systemy walki elektronicznej, jak i użycie specjalnych dronów przechwytujących. Część tych rozwiązań jest stosunkowo tania i nie wymaga użycia kosztownych rakiet przeciwlotniczych.
Ukraińskie siły zbrojne przekazywały także dane wywiadowcze dotyczące irańskich dronów partnerom, w tym Izraelowi i Stanom Zjednoczonym.
Ambasador Kornijczuk podkreślił, że Ukraina jest gotowa wspierać partnerów w działaniach przeciwko zagrożeniom związanym z Iranem. Wspomniał przy tym o tragedii z 2020 r., gdy irańska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ukraiński samolot pasażerski. W katastrofie zginęło 176 osób. Dyplomata dodał również, że Teheran przekazał Rosji technologię dronową już na początku wojny w Ukrainie.
Współpraca Ukrainy z partnerami w zakresie obrony przed dronami rozszerza się także na inne państwa. W ostatnich dniach prezydent Zełenski poinformował, że Ukraina wysłała do Jordanii drony przechwytujące oraz zespół specjalistów, aby pomóc w ochronie amerykańskich baz wojskowych w regionie.
Władze Iranu oskarżyły Ukrainę o wspieranie Izraela i zagroziły odwetem. Szef komisji bezpieczeństwa narodowego irańskiego parlamentu Ebrahim Azizi stwierdził, że ukraińska pomoc dla Izraela może uczynić ten kraj „uzasadnionym celem”.
Polityk podkreślił, że wspieranie Izraela przy użyciu technologii dronowych oznacza faktyczne zaangażowanie Ukrainy w konflikt.
Rzecznik ukraińskiego MSZ, Heorghij Tichij, oświadczył, że irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, dostarczając Rosji drony i technologie wojenne. Według niego, powoływanie się przedstawicieli Iranu na prawo do samoobrony wynikające z artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych jest absurdalne.
— To tak, jakby seryjny morderca usprawiedliwiał swoje zbrodnie, powołując się na kodeks karny — zauważył Tichij.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
