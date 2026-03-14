Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Netanjahu prosi o rozmowę z Zełenskim. Izrael chce poznać metody zwalczania Shahedów

Premier Beniamin Netanjahu zwrócił się o przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Celem kontaktu ma być omówienie współpracy w przeciwdziałaniu bezzałogowcom używanym na współczesnych polach walki - pisze izraelski portal Ynet News.

Publikacja: 14.03.2026 22:13

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Beniamina Netanjahu w Jerozolimie, styczeń 2020

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Beniamina Netanjahu w Jerozolimie, styczeń 2020

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Izrael dąży do pogłębienia współpracy z Ukrainą w zakresie obrony przeciwko dronom?
  • Jakie unikalne doświadczenia i metody przeciwdziałania bezzałogowcom posiada Ukraina?
  • W jaki sposób te rozwiązania różnią się od tradycyjnych systemów obrony przeciwlotniczej?
  • Jakie szersze konteksty współpracy militarnej i technologicznej łączą Ukrainę z partnerami międzynarodowymi?
  • Jakie reakcje międzynarodowe wywołuje ta współpraca, szczególnie ze strony Iranu?

Władze Izraela starają się pogłębić współpracę z Ukrainą w zakresie zwalczania dronów produkcji irańskiej. Jak podają przedstawiciele obu państw, premier Benjamin Netanyahu zwrócił się o możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

Planowana rozmowa przywódców

Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk potwierdził, że prośba o rozmowę została przekazana stronie ukraińskiej. Do tej pory nie udało się jej jednak przeprowadzić ze względu na napięte kalendarze obu przywódców. Dyplomata wyraził nadzieję, że do rozmowy dojdzie na początku tygodnia.

Planowane konsultacje wpisują się w szerszy kontekst współpracy militarnej i technologicznej między oboma krajami.

Ukraina dzieli się doświadczeniem z wojny z Rosją

Izrael jest szczególnie zainteresowany doświadczeniami Ukrainy w zwalczaniu dronów typu Shahed, które są intensywnie wykorzystywane przez Rosję w trakcie trwającej już piąty rok rosyjskiej inwazji. 

Ukraińska armia w ciągu ostatnich lat opracowała liczne metody przeciwdziałania takim bezzałogowcom. Obejmują one zarówno systemy walki elektronicznej, jak i użycie specjalnych dronów przechwytujących. Część tych rozwiązań jest stosunkowo tania i nie wymaga użycia kosztownych rakiet przeciwlotniczych.

Ukraińskie siły zbrojne przekazywały także dane wywiadowcze dotyczące irańskich dronów partnerom, w tym Izraelowi i Stanom Zjednoczonym.

Wspólne działania przeciw zagrożeniu ze strony Iranu

Ambasador Kornijczuk podkreślił, że Ukraina jest gotowa wspierać partnerów w działaniach przeciwko zagrożeniom związanym z Iranem. Wspomniał przy tym o tragedii z 2020 r., gdy irańska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ukraiński samolot pasażerski. W katastrofie zginęło 176 osób. Dyplomata dodał również, że Teheran przekazał Rosji technologię dronową już na początku wojny w Ukrainie.

Współpraca Ukrainy z partnerami w zakresie obrony przed dronami rozszerza się także na inne państwa. W ostatnich dniach prezydent Zełenski poinformował, że Ukraina wysłała do Jordanii drony przechwytujące oraz zespół specjalistów, aby pomóc w ochronie amerykańskich baz wojskowych w regionie.

Reklama
Reklama

Ostra reakcja Iranu

Władze Iranu oskarżyły Ukrainę o wspieranie Izraela i zagroziły odwetem. Szef komisji bezpieczeństwa narodowego irańskiego parlamentu Ebrahim Azizi stwierdził, że ukraińska pomoc dla Izraela może uczynić ten kraj „uzasadnionym celem”.

Polityk podkreślił, że wspieranie Izraela przy użyciu technologii dronowych oznacza faktyczne zaangażowanie Ukrainy w konflikt.

Rzecznik ukraińskiego MSZ, Heorghij Tichij, oświadczył, że irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, dostarczając Rosji drony i technologie wojenne. Według niego, powoływanie się przedstawicieli Iranu na prawo do samoobrony wynikające z artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych jest absurdalne.

— To tak, jakby seryjny morderca usprawiedliwiał swoje zbrodnie, powołując się na kodeks karny — zauważył Tichij.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama