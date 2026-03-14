„W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły” – podkreślił premier we wpisie opublikowanym w serwisie X. „Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić” – dodał. Jak zaznaczył szef rządu, „musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców”.

Tusk zaznaczał, że weto dla SAFE to „niewybaczalny błąd”

Jeszcze przed orędziem Nawrockiego Donald Tusk przekazał, że dotarły do niego informacje, iż prezydent zdecydował się, aby zawetować program SAFE. – To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd – mówił. – Dobrze wiemy, ile Polska włożyła wysiłku w to, aby ten program powstał – zaznaczał premier, nawiązując do starań o powstanie tego instrumentu finansowego w czasie polskiej prezydencji w UE. – Ile wysiłku włożyliśmy (...), żeby UE jako całość zrozumiała, że obrona jest (...) wspólnym obowiązkiem wszystkich państw europejskich, nie tylko Polski. Udało się zmobilizować naszych sojuszników, dzięki czemu możemy uzyskać blisko 200 mld zł – kontynuował szef rządu.

– Ja jestem głęboko poruszony tymi sygnałami (o wecie – red.). Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy myśleć o blokowaniu tego typu spraw, jak SAFE i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale niezależnie od tego, jak to jest uderzające, na pewno przygotujemy plan B – podkreślał polityk.