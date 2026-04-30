Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne wyzwania dla bezpieczeństwa rowerzystów w Polsce?

Które zagrożenia rowerzyści postrzegają jako najważniejsze podczas jazdy?

Jakie typy ubezpieczeń rowerowych są kluczowe dla ochrony użytkowników?

Ile za polisę rowerową są skłonni płacić polscy rowerzyści?

Wiosna to czas, gdy na rowery częściej siadają nawet ci, którzy nie robią tego na co dzień. Coraz więcej z nas jeździ jednak przez cały rok.

Jak pokazuje raport „Rowerowa Polska PZU 2026”, aż 80 proc. Polaków w wieku 18-65 lat to aktywni rowerzyści, a tylko 1 proc. deklaruje, że nigdy nie jeździło na rowerze. 82 proc. rowerzystów traktuje jazdę jako sposób na aktywny relaks, 77 proc. jako sposób dbania o zdrowie, a niemal 60 proc. wykorzystuje rower także do codziennego przemieszczania się, m.in. do pracy czy szkoły. Co ważne, jazda na rowerze coraz częściej wykracza poza sezon wiosenno-letni – co piąty rowerzysta jeździ również jesienią i zimą.

Bezpieczeństwo rowerzystów w Polsce

– Rower na stałe wpisał się w codzienną mobilność Polaków. To środek transportu, forma aktywności fizycznej i narzędzie budowania relacji rodzinnych i społecznych. Widzimy jednak wyraźnie, że wraz z rosnącą liczbą rowerzystów pojawiają się nowe wyzwania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i edukacji. Dlatego program „Rowerowa Polska PZU”, w ramach którego powstał raport, koncentruje się na działaniach edukacyjnych, prewencyjnych i informacyjnych, zarówno wobec rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg – mówiła w czasie niedawnej prezentacji raportu Agnieszka Żebrowska, dyrektor biura sponsoringu i prewencji w PZU.

Foto: Paweł Krupecki

Choć rowerzyści są postrzegani raczej pozytywnie, jako osoby aktywne, dbające o zdrowie i środowisko, raport pokazuje także drugą stronę rowerowej codzienności. Trzy czwarte rowerzystów przyznaje, że zdarza im się jeździć bez kasku, a tylko co trzeci regularnie serwisuje swój rower. Wielu użytkowników dróg wskazuje też na napięcia i konflikty między rowerzystami, kierowcami i pieszymi.

– Rower to szybki, ekologiczny i sprzyjający zdrowiu sposób przemieszczania się po mieście. Warto jednak pamiętać, że rowerzyści są w ruchu drogowym niechronionymi uczestnikami, co oznacza, że w zderzeniu z pojazdem mechanicznym ich szanse na uniknięcie obrażeń są niewielkie – podkreśla podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, cytowany w raporcie. Przytacza dane, z których wynika, że w 2025 r. w Polsce odnotowano 3425 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 155 osób.

Badanie przeprowadzone na potrzeby raportu PZU pokazało, że największymi barierami dla bezpiecznej jazdy pozostają zły stan dróg, niedostateczna infrastruktura oraz niewystarczająca znajomość przepisów ruchu drogowego. – To wyraźny sygnał, że rowerowa zmiana stylu życia potrzebuje kolejnego etapu, czyli konsekwentnych działań edukacyjnych, prewencyjnych i systemowego budowania odpowiedzialnych zachowań na drodze – oceniają autorzy raportu „Rowerowa Polska PZU 2026”.

Polacy coraz częściej jeżdżą na rowerach

Przesiadkę Polaków na rowery potwierdza też raport „Polacy na rowerach” przygotowany w oparciu o badanie zrealizowane przez SW Research we współpracy z firmą Europa Ubezpieczenia oraz multiagencją CUK Ubezpieczenia. I choć dane są tu nieco inne, to potwierdzają wzrost popularności rowerów. Regularne korzystanie z nich deklaruje w tym przypadku 58,6 proc. respondentów. W tej grupie 16,3 proc. badanych siada na dwa kółka codziennie, natomiast 42,3 proc. kilka razy w tygodniu. Dla większości użytkowników rower pozostaje przede wszystkim formą rekreacji i aktywnego spędzania czasu. Taki cel wskazało 68,2 proc. ankietowanych. Jednocześnie widać trend przesuwania się roweru w stronę praktycznego środka transportu. 16,5 proc. badanych wykorzystuje go głównie do codziennych dojazdów, m.in. do pracy czy szkoły, a 15,3 proc. traktuje jazdę na rowerze jako aktywność stricte sportową.

Zapytani o to, co stanowi dla nich największe niebezpieczeństwo podczas jazdy, respondenci najczęściej wskazywali samochody, które za główne zagrożenie uznało 42,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się niedostateczna infrastruktura rowerowa – brak ciągłości ścieżek, ich zły stan techniczny czy nieczytelne oznaczenia. Ten problem wskazało 32,5 proc. respondentów. Dopiero na kolejnych pozycjach pojawili się piesi (10,3 proc.) oraz kradzieże, które za największe zagrożenie uznało tylko 8 proc. ankietowanych. Zdaniem autorów raportu to wyraźny sygnał, że z perspektywy samych użytkowników kluczowym wyzwaniem pozostaje bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a nie ryzyko utraty sprzętu, które wskazuje jako istotne 13,3 proc. ankietowanych.

– Rower stał się nie tylko środkiem transportu, ale także elementem stylu życia. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników naturalnie rośnie potrzeba poprawy bezpieczeństwa zarówno poprzez lepszą infrastrukturę, jak i rozwiązania finansowe chroniące rowerzystów – skomentował Piotr Kunce, ekspert Europa Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie roweru: ile kosztuje i co obejmuje

Zapytani o najważniejsze elementy potencjalnej polisy dla rowerzystów badani na pierwszym miejscu wymienili ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (33,7 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się: ubezpieczenie roweru od kradzieży (25,3 proc.) oraz OC rowerzysty (24,7 proc.), które chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu.

– Ubezpieczenia rowerowe coraz częściej postrzegane są jako kompleksowe narzędzie zarządzania ryzykiem. Mogą one obejmować nie tylko kradzież czy uszkodzenie roweru, ale także odpowiedzialność cywilną oraz ochronę zdrowia w razie wypadku. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rosnącej wartości sprzętu oraz coraz intensywniejszego użytkowania rowerów, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej – uważa Piotr Kunce.

Choć zainteresowanie ubezpieczeniami rośnie, dane pokazują również dużą wrażliwość cenową rowerzystów. Ponad połowa respondentów (52,2 proc.) deklaruje, że byłaby skłonna zapłacić do 30 zł miesięcznie za ubezpieczenie rowerowe. Kolejne 24,5 proc. badanych akceptuje koszt na poziomie 31-50 zł miesięcznie. Wyższe kwoty wskazywane były już zdecydowanie rzadziej, co zdaniem autorów raportu sugeruje, że kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze polisy pozostaje prosty, przystępny produkt oferujący podstawowy, ale realny zakres ochrony.