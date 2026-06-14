Narzędzie AIDD ma pomóc we właściwym diagnozowaniu demencji / zdjęcie ilustracyjne
Narzędzie ma umożliwić zapobieganie błędnym diagnozom, które mogą prowadzić do szkodliwych metod leczenia. To również ważny krok w kierunku wcześniejszej diagnozy i lepszych wyników terapii.
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Narzędzie o nazwie Automated Imaging Differentiation for Dementia, AIDD (Automatyczne Różnicowanie Obrazowe Demencji) opracowali badacze z University of Florida, a informacje o nim opublikowali w czasopiśmie naukowym „Neurology”.
Narzędzie łączy wyniki badań obrazowych mózgu z technologią sztucznej inteligencji w celu rozróżnienia dwóch powszechnych form demencji: demencji związanej z chorobą Alzheimera oraz otępienia z ciałami Lewy’ego.
– Wykorzystanie sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii obrazowania daje duże nadzieje na odkrycie wzorców degeneracji mózgu związanych z demencją – powiedział dr David Vaillancourt, jeden z autorów narzędzia, cytowany w komunikacie University of Florida.
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Aby stworzyć narzędzie AIDD, naukowcy przeanalizowali 519 skanów mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera, otępieniem z ciałami Lewy’ego oraz osób zdrowych (grupa kontrolna), zebranych od stycznia 2007 r. do marca 2022 r. w wielu ośrodkach badawczych. Z tej grupy wykorzystali podzbiór 387 skanów (129 z chorobą Alzheimera, 129 z demencją z ciałami Lewy’ego, 129 z grupy kontrolnej), który posłużył do trenowania i testowania modelu sztucznej inteligencji. 80 proc. skanów wykorzystano do trenowania maszyny, a pozostałe 20 proc. do jej testowania.
– Aby zapewnić najwyższe standardy niezawodności, przeprowadziliśmy obszerne eksperymenty walidacyjne z wykorzystaniem danych zebranych z wielu skanerów i ośrodków obrazowania – powiedział dr Angelos Barmpoutis, inny autor narzędzia.
W badaniach wykorzystano specjalistyczną technikę rezonansu magnetycznego (MRI), która mierzy nadmiar płynu w mózgu, co często wskazuje na uszkodzenie komórek mózgowych i stan zapalny. Te subtelne wzorce przepływu wody w mózgu zostały przeanalizowane przy użyciu sztucznej inteligencji, co pozwoliło na dokładniejsze rozpoznanie każdej z chorób. W porównaniach wielu obrazów mózgu narzędzie wykazało wysoką skuteczność.
Aby jeszcze dokładniej przetestować narzędzie, naukowcy zastosowali je w odniesieniu do odrębnej grupy 13 pacjentów, u których diagnozy potwierdzono po śmierci za pomocą sekcji zwłok. Narzędzie prawidłowo zidentyfikowało wszystkie 13 przypadków.
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Chociaż zarówno choroba Alzheimera, jak i otępienie z ciałami Lewy’ego są formami demencji, mogą przebiegać w różny sposób. U pacjentów z chorobą Alzheimera występują zazwyczaj problemy z pamięcią, natomiast otępienie z ciałami Lewy’ego często zaczyna się od problemów z uwagą, koncentracją oraz zaburzeń ruchowych.
Każda z chorób wymaga innego leczenia. Jednocześnie choroby te są często mylone. Nawet u połowy pacjentów cierpiących na otępienie z ciałami Lewy’ego błędnie rozpoznaje się chorobę Alzheimera.
Obecne metody diagnostyczne – jak zauważają autorzy narzędzia AIDD – opierają się na połączeniu różnych badań, testów i obrazowania mózgu, a nie na jednym, rozstrzygającym badaniu. W niektórych przypadkach natomiast błędna diagnoza może prowadzić do wdrożenia leczenia, które pogarsza funkcje poznawcze i motoryczne pacjentów.
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