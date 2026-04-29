Polski minister spraw zagranicznych podziękował swojemu irańskiemu odpowiednikowi za – jak to ujął – „dobrą rozmowę” i zaznaczył, że polska dyplomacja konsekwentnie angażuje się w działania mające na celu stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Rozmowa Radosława Sikorskiego z Abbasem Aragczim

Zwrócił również uwagę, że mimo trudnych warunków funkcjonowania placówka dyplomatyczna Polski w Teheranie pozostaje otwarta i kontynuuje swoją działalność.

Jak podkreślił, kwestie ochrony cywilów, dążenia do pokoju oraz odblokowania Cieśniny Ormuz mają dla Polski charakter priorytetowy. Polska dyplomacja działa nieprzerwanie, a ambasada w Teheranie – mimo niesprzyjających okoliczności – nadal realizuje swoje zadania.

Po zakończeniu rozmowy Sikorski przekazał w mediach społecznościowych, że Polska niezmiennie wzywa do ochrony cywilów, wspiera inicjatywy pokojowe w regionie oraz apeluje o jak najszybsze przywrócenie ruchu w Cieśninie Ormuz, która odgrywa fundamentalną rolę w globalnym transporcie ropy naftowej.

Irańska blokada Cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz należy do najważniejszych szlaków transportowych na świecie. Przed atakami Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran przepływało przez nią każdego dnia nawet 20 proc. globalnego eksportu ropy naftowej. Od 28 lutego ruch w tym rejonie został jednak w praktyce wstrzymany.

Zablokowanie tego korytarza przez Iran wywołało natychmiastowe konsekwencje na światowych rynkach energii – ceny ropy gwałtownie wzrosły, a państwa importujące surowiec, zwłaszcza w Azji, zaczęły odczuwać rosnący niepokój związany z bezpieczeństwem dostaw.