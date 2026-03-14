Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera
Czarnek został kandydatem PiS na premiera w czasie konwencji w Hali Sokoła, która odbyła się 7 marca. Wyboru dokonał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród innych potencjalnych kandydatów PiS na premiera wymieniano też Tobiasza Bocheńskiego, należącego – tak jak Przemysław Czarnek – do frakcji tzw. maślarzy, ale również samorządowców: prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego czy prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.
Wybór Czarnka uznano za sukces frakcji tzw. maślarzy – czyli tych polityków PiS, którzy uważają, że partia powinna radykalniej skręcić w prawo i szukać utraconych wyborców wśród tych, którzy odpłynęli do Konfederacji, a przede wszystkim do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
– My chcemy Polski normalnej i prawdziwej. Polska prawdziwa to ta, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo, ratuje życie. To jest Polska prawdziwa. Chcemy ją przywrócić Polakom, żeby Polak był podmiotem w swoim państwie – mówił Czarnek po ogłoszeniu, że to on będzie kandydatem na premiera. W czasie przemówienia zapowiedział m.in. wypowiedzenie przez Polskę systemu ETS (system handlu emisjami CO2 w UE), oparcie energetyki na węglu, ostro odnosił się też do odnawialnych źródeł energii (określając je, w pewnym momencie, mianem „OZE-sroze”).
Czarnek w przemówieniu krytycznie odniósł się do planów dotyczących przyjęcia ustawy o statusie osoby najbliższej (ma pomóc w pewnym sformalizowaniu związków osób tej samej płci).
Kandydat PiS na premiera był w przeszłości ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego – w latach 2020-2023 pełnił funkcję ministra edukacji i nauki. Wcześniej pełnił funkcję wojewody lubelskiego (2015-2019).
Do wyboru przez PiS kandydata na premiera doszło w momencie, gdy partia ta notuje sondażowe wyniki gorsze o ok. 10 punktów procentowych niż w wyborach z 15 października 2023 roku , gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, uzyskując 35,38 proc. głosów, ale nie było w stanie stworzyć większościowej koalicji. Obecnie poparcie dla PiS oscyluje wokół 25 proc. głosów, choć np. w sondażu CBOS PiS w pewnym momencie spadł już poniżej 20 proc., a w najnowszym badaniu uzyskał 21,1 proc. poparcia.
Sondaż CBOS, preferencje partyjne (9-11 marca)
Dzisiejsze sondaże wskazują, że PiS, aby stworzyć większość po wyborach, musiałby zawrzeć koalicję z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński wykluczył jednak możliwość koalicji z tym drugim ugrupowaniem.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Przemysław Czarnek doprowadzi do wzrostu PiS w sondażach.
W taki pozytywny dla PiS „efekt Czarnka” wierzy 25,9 proc. respondentów.
Przeciwnego zdania jest 52,8 proc. ankietowanych.
Zdania w tej kwestii nie ma 17,4 proc. badanych.
3,9 proc. ankietowanych deklaruje, że nie słyszało o wyborze Czarnka na kandydata PiS na premiera.
– Odsetek badanych, którzy wątpią w poprawę wyników sondażowych Prawa i Sprawiedliwości po zaprezentowaniu Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera wzrasta wraz z wiekiem (43 proc. – osoby do 24 roku życia, 56 proc. – osoby po 50 roku życia). Opinię taką podziela sześciu na dziesięciu badanych posiadających wyższe wykształcenie (61 proc.) i nieco większa część badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (63 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania szansy na wzrost poparcia dla partii najczęściej nie widzą osoby z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (60 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
