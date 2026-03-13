Krajowa Izba Doradców Podatkowych przeprowadziła konsultacje wśród doradców podatkowych odnośnie preferowanego przez nich koloru żabotu, noszonego na todze. Ma to związek z zakończonymi w grudniu 2025 roku pracami parlamentu nad ustawą o doradztwie podatkowym, o której pisaliśmy już na łamach rp.pl. Co dokładnie wynikło z konsultacji?

Reklama Reklama

Żabot doradcy prawnego „miodowy w tonacji ciemnego złota”

Jak poinformowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ok. 70 proc. doradców podatkowych opowiedziało się za wyborem złotego lub miodowego koloru żabotu na togach, które będą nosić podczas pracy w sądzie (kolejno 39,1 proc. chciało koloru złotego, 31,6 proc. koloru miodowego, 16,4 proc. koloru pomarańczowego, a jasnego brązu 8,8 proc.). Podobne wyniki dała ankieta, przeprowadzona przez KIDP w mediach społecznościowych.

„Ostatecznie najwięcej głosów uzyskał kolor złoty, który, aby rzeczywiście był odbierany jako złoty, musiałby mieć charakter połyskujący lub wręcz błyszczący. W projektach przygotowywanych przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w hurtowniach i na etapie oceny wykonania okazało się jednak, że taki efekt nie prezentuje się dobrze na todze – osłabia jej klasyczny, stonowany i urzędowy charakter” – czytamy na stronie KIDP.