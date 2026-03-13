Złoty lub miodowy żabot dla doradców podatkowych. Jest rekomendacja KIDP

Żaboty przy togach, noszonych przez doradców podatkowych, miałyby złoty lub miodowy kolor. To efekt konsultacji, przeprowadzonych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Rekomendacja trafi teraz na biurko ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Publikacja: 13.03.2026 17:09

Jan Skoumal

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przeprowadziła konsultacje wśród doradców podatkowych odnośnie preferowanego przez nich koloru żabotu, noszonego na todze. Ma to związek z zakończonymi w grudniu 2025 roku pracami parlamentu nad ustawą o doradztwie podatkowym, o której pisaliśmy już na łamach rp.pl. Co dokładnie wynikło z konsultacji?

Żabot doradcy prawnego „miodowy w tonacji ciemnego złota”

Jak poinformowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ok. 70 proc. doradców podatkowych opowiedziało się za wyborem złotego lub miodowego koloru żabotu na togach, które będą nosić podczas pracy w sądzie (kolejno 39,1 proc. chciało koloru złotego, 31,6 proc. koloru miodowego, 16,4 proc. koloru pomarańczowego, a jasnego brązu 8,8 proc.). Podobne wyniki dała ankieta, przeprowadzona przez KIDP w mediach społecznościowych.

„Ostatecznie najwięcej głosów uzyskał kolor złoty, który, aby rzeczywiście był odbierany jako złoty, musiałby mieć charakter połyskujący lub wręcz błyszczący. W projektach przygotowywanych przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w hurtowniach i na etapie oceny wykonania okazało się jednak, że taki efekt nie prezentuje się dobrze na todze – osłabia jej klasyczny, stonowany i urzędowy charakter” – czytamy na stronie KIDP.

Z kolei kolor złoty, ale pozbawiony połysku i przechodzący w barwę miodową w tonacji ciemnego złota, został uznany za jak najbardziej odpowiedni.

„Wybór środowiska doradców podatkowych został skonsultowany z producentami tóg, aby mieć pewność, że w przyszłości nie będzie problemów z zakupieniem togi z żabotem i lamówkami we wskazanym kolorze” – poinformowała KIDP. 

O kolorze żabotu doradców podatkowych ostatecznie zdecyduje Waldemar Żurek

Jak czytamy, specjalny zespół odpowiedzialny za sformułowanie rekomendacji wskazał wobec tego na „odcień miodowy w tonacji ciemnego złota”. Mówiąc precyzyjniej, chodzi o kolor opisany graficznym kodem RGB 204, 138, 0. Rekomendacja odnośnie wyboru takiego właśnie koloru przekazana została ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Jak podkreśla KIDP, to minister podejmie ostateczną decyzję – kolor żabotu oraz lamówek na togach określi wydane przez niego rozporządzenie.

Doradcy podatkowi będą nosić na sali sądowej togę z żabotem i lamówkami, prawdopodobnie we wskazanym przez KIDP kolorze, od 2027 roku.

