Krajowa Izba Doradców Podatkowych przeprowadziła konsultacje wśród doradców podatkowych odnośnie preferowanego przez nich koloru żabotu, noszonego na todze. Ma to związek z zakończonymi w grudniu 2025 roku pracami parlamentu nad ustawą o doradztwie podatkowym, o której pisaliśmy już na łamach rp.pl. Co dokładnie wynikło z konsultacji?
Czytaj więcej
Bardziej praktyczny egzamin i prawo noszenia togi na sali sądowej – takie zmiany znajda się w ustawie o doradztwie podatkowym.
Jak poinformowała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ok. 70 proc. doradców podatkowych opowiedziało się za wyborem złotego lub miodowego koloru żabotu na togach, które będą nosić podczas pracy w sądzie (kolejno 39,1 proc. chciało koloru złotego, 31,6 proc. koloru miodowego, 16,4 proc. koloru pomarańczowego, a jasnego brązu 8,8 proc.). Podobne wyniki dała ankieta, przeprowadzona przez KIDP w mediach społecznościowych.
„Ostatecznie najwięcej głosów uzyskał kolor złoty, który, aby rzeczywiście był odbierany jako złoty, musiałby mieć charakter połyskujący lub wręcz błyszczący. W projektach przygotowywanych przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w hurtowniach i na etapie oceny wykonania okazało się jednak, że taki efekt nie prezentuje się dobrze na todze – osłabia jej klasyczny, stonowany i urzędowy charakter” – czytamy na stronie KIDP.
Wizualizacja przyszłej togi doradcy podatkowego
Z kolei kolor złoty, ale pozbawiony połysku i przechodzący w barwę miodową w tonacji ciemnego złota, został uznany za jak najbardziej odpowiedni.
„Wybór środowiska doradców podatkowych został skonsultowany z producentami tóg, aby mieć pewność, że w przyszłości nie będzie problemów z zakupieniem togi z żabotem i lamówkami we wskazanym kolorze” – poinformowała KIDP.
Jak czytamy, specjalny zespół odpowiedzialny za sformułowanie rekomendacji wskazał wobec tego na „odcień miodowy w tonacji ciemnego złota”. Mówiąc precyzyjniej, chodzi o kolor opisany graficznym kodem RGB 204, 138, 0. Rekomendacja odnośnie wyboru takiego właśnie koloru przekazana została ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Jak podkreśla KIDP, to minister podejmie ostateczną decyzję – kolor żabotu oraz lamówek na togach określi wydane przez niego rozporządzenie.
Doradcy podatkowi będą nosić na sali sądowej togę z żabotem i lamówkami, prawdopodobnie we wskazanym przez KIDP kolorze, od 2027 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas