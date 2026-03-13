Nie trzeba czekać na tzw. ponowny autozapis, aby oszczędzać w PPK

Deklaracje o rezygnacji z PPK stracą ważność 1 marca 2027 roku w ramach tzw. ponownego autozapisu. Powrót do oszczędzania jest jednak możliwy w dowolnym momencie przed tą datą poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, zależnego od wieku zatrudnionego.

Publikacja: 13.03.2026 17:38

Nie trzeba czekać na tzw. ponowny autozapis, aby oszczędzać w PPK

Joanna Gawęda

W związku z kolejnym tzw. ponownym autozapisem do PPK, deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat, złożone do 28 lutego 2027 r., przestaną być skuteczne od 1 marca. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może wcześniej wrócić do oszczędzania, składając podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Od 1 marca 2027 r. skuteczność utracą deklaracje o rezygnacji złożone przed tym dniem zarówno przez uczestników PPK (czyli osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenie PPK), jak i przez osoby zatrudnione, dla których taka umowa – ze względu na złożenie deklaracji o rezygnacji – nie została zawarta, co spowodowało, że nie stały się one uczestnikami tego programu.

Nie trzeba jednak czekać do 2027 roku , aby wrócić do oszczędzania w PPK lub stać się uczestnikiem PPK – wystarczy złożyć swojemu pracodawcy odpowiedni wniosek. W przypadku uczestników PPK, którzy – po „zapisaniu ich” do PPK – złożyli deklarację o rezygnacji, jest to wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej.

Natomiast w przypadku osób niebędących jeszcze uczestnikami PPK to, jaki wniosek powinni złożyć, aby „zapisano” ich do programu, zależy od wieku danej osoby. Jeśli po złożeniu deklaracji o rezygnacji dana osoba nie osiągnęła jeszcze 55. roku życia, składa wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a jeśli ma już co najmniej 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 70 lat.

PPK. Wniosek złożony przez osobę zatrudnioną

W przypadku gdy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (albo zawarcie umowy o prowadzenie PPK) złoży osoba zatrudniona, która nie została wcześniej „zapisana” do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK za tę osobę przez podmiot zatrudniający będzie poprzedzone zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. Jeśli taka osoba ma już wymagany okres zatrudnienia, umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w jej imieniu niezwłocznie – o ile to możliwe, tak aby wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane już poczynając od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego jej po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wniosek złożony przez uczestnika PPK

Natomiast złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez uczestnika PPK zobowiązuje podmiot zatrudniający do ich wznowienia już w miesiącu złożenia tego wniosku, a następnie dokonania tych wpłat w miesiącu następnym. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wniosek o dokonywanie wpłat został złożony przed terminem wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu, to już od tego najbliższego wynagrodzenia należy naliczyć i pobrać pierwsze wpłaty do PPK (po złożeniu wniosku) oraz przekazać je do instytucji finansowej w terminie od 1. do 15. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli jednak taki wniosek został złożony już po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu, to pierwsze wpłaty (po złożeniu wniosku) powinny zostać naliczone i pobrane w miesiącu następnym po miesiącu złożenia tego wniosku i dokonane najwcześniej w dniu, w którym zostały naliczone i pobrane, ale nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca.

Ważne: Nie można dokonywać wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie – po ukończeniu 70 lat – złożył wniosek o dokonywanie wpłat. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może skutecznie złożyć wniosek o dokonywanie wpłat w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70. urodzin.

Inne deklaracje i wnioski uczestnika PPK

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, uczestnik PPK złoży podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, to deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej i dodatkowej – złożone przez tego uczestnika podmiotowi zatrudniającemu przed złożeniem deklaracji o rezygnacji – będą znowu skuteczne. Ustawa o PPK nie określa bowiem terminu obowiązywania deklaracji dotyczących wysokości wpłaty podstawowej oraz deklaracji wpłaty dodatkowej. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej, wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej w formie zmiany złożonej deklaracji dotyczącej wysokości wpłat do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna – ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192).

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

