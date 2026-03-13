W związku z kolejnym tzw. ponownym autozapisem do PPK, deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat, złożone do 28 lutego 2027 r., przestaną być skuteczne od 1 marca. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może wcześniej wrócić do oszczędzania, składając podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Od 1 marca 2027 r. skuteczność utracą deklaracje o rezygnacji złożone przed tym dniem zarówno przez uczestników PPK (czyli osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenie PPK), jak i przez osoby zatrudnione, dla których taka umowa – ze względu na złożenie deklaracji o rezygnacji – nie została zawarta, co spowodowało, że nie stały się one uczestnikami tego programu.

Nie trzeba jednak czekać do 2027 roku , aby wrócić do oszczędzania w PPK lub stać się uczestnikiem PPK – wystarczy złożyć swojemu pracodawcy odpowiedni wniosek. W przypadku uczestników PPK, którzy – po „zapisaniu ich” do PPK – złożyli deklarację o rezygnacji, jest to wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej.

Natomiast w przypadku osób niebędących jeszcze uczestnikami PPK to, jaki wniosek powinni złożyć, aby „zapisano” ich do programu, zależy od wieku danej osoby. Jeśli po złożeniu deklaracji o rezygnacji dana osoba nie osiągnęła jeszcze 55. roku życia, składa wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a jeśli ma już co najmniej 55 lat, ale nie ukończyła 70 lat – wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 70 lat.