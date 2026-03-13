Oryginalny „Dixit” ukazał się w 2008 r. we Francji. Jego autorowi (Jean-Louis Roubira) zależało na pobudzeniu wyobraźni graczy, w czym pomóc miały dołączone do gry obrazki, przepiękne ilustracje godne najlepszych surrealistów. Opowiadacz opisuje jedną z nich i kładzie ją zakrytą na stole. Pozostali gracze ze swoich kart muszą wybrać taką, która najlepiej pasuje do opisu. Następnie wszystkie te karty są tasowane i uczestnicy zabawy próbują odgadnąć, która należała do opowiadacza. Jeśli zgadną, dostają punkty. Jeśli wybiorą kartę innego gracza, punkty zbiera właśnie on. Ten banalnie prosty koncept wymaga otwartego umysłu i sprawdza się doskonale, bo „Dixit” od lat należy do najpopularniejszych gier na świecie. Jego nowa wersja, „Dixit Kids”, przeznaczona jest dla dzieci. Obrazki ma co prawda mniej skomplikowane, za to planszę naprawdę niesamowitą, przedstawiającą cztery królicze norki z niewielkimi drzwiczkami ozdobionymi emocjami. Zasady są też nieco inne. Wciąż jednak rozgrywka pobudza wyobraźnię i przy okazji uczy emocji.