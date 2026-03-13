„Dixit Kids”: Emocjonalne króliczki

Dziecko też człowiek – ma prawo do swojego „Dixita”.

Publikacja: 13.03.2026 17:30

„Dixit Kids”, Elodie Clément, Théo Rivière, Jean-Louis Roubira, wyd. Rebel

Michał Zacharzewski

Oryginalny „Dixit” ukazał się w 2008 r. we Francji. Jego autorowi (Jean-Louis Roubira) zależało na pobudzeniu wyobraźni graczy, w czym pomóc miały dołączone do gry obrazki, przepiękne ilustracje godne najlepszych surrealistów. Opowiadacz opisuje jedną z nich i kładzie ją zakrytą na stole. Pozostali gracze ze swoich kart muszą wybrać taką, która najlepiej pasuje do opisu. Następnie wszystkie te karty są tasowane i uczestnicy zabawy próbują odgadnąć, która należała do opowiadacza. Jeśli zgadną, dostają punkty. Jeśli wybiorą kartę innego gracza, punkty zbiera właśnie on. Ten banalnie prosty koncept wymaga otwartego umysłu i sprawdza się doskonale, bo „Dixit” od lat należy do najpopularniejszych gier na świecie. Jego nowa wersja, „Dixit Kids”, przeznaczona jest dla dzieci. Obrazki ma co prawda mniej skomplikowane, za to planszę naprawdę niesamowitą, przedstawiającą cztery królicze norki z niewielkimi drzwiczkami ozdobionymi emocjami. Zasady są też nieco inne. Wciąż jednak rozgrywka pobudza wyobraźnię i przy okazji uczy emocji.

Tomasz Krzyżak, sekretarz redakcji magazynu „Plus Minus” i Daria Chibner, redaktor prowadząca magazy
Plus Minus
Ksiądz pedofil kontra kardynał Wojtyła
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
„Portobello”, reż. Marco Bellocchio, dystr. HBO Max
Plus Minus
„Portobello”: Niewydolność systemu
„Giuseppe Bergman – Weneckie przygody / Afrykańskie przygody”: Przygoda jako sztuka życia
Plus Minus
„Giuseppe Bergman – Weneckie przygody / Afrykańskie przygody”: Przygoda jako sztuka życia
„Śmierć jednorożca”, reż. Alex Scharfman, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Śmierć jednorożca”: Wszystko na sprzedaż
Reklama
Reklama
