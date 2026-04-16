Według relacji świadków, z którymi rozmawiał serwis, samochodem kierowała około 30-letnia kobieta. Miała ona stracić panowanie nad pojazdem. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy w trakcie jazdy kobieta schylała się po bilet parkingowy, który upadł na podłogę auta. „Kierowała w szpilkach. Zanim wjechała do galerii, staranowała szlaban wjazdowy na parking” – informuje „Gazeta Wrocławska”.

Reklama Reklama

BMW wjechało do pasażu handlowego we Wrocławiu

BMW przez drzwi wjechało do środka Pasażu Zielińskiego we Wrocławiu, taranując znajdujące się tam stanowiska. Na miejscu pojawiła się karetka, straż i policja. Funkcjonariusze ustalają okoliczności wypadku.

Żadna z osób przebywających w galerii nie ucierpiała. Kobieta kierująca samochodem, jak podaje „Gazeta Wrocławska”, jest przytomna i ma zostać przewieziona do szpitala.

– Kierującej BMW w pedale gazu zaklinował się but, podczas pobierania biletu parkingowego przed szlabanem. Nikomu nic się nie stało, uszkodzone zostały elementy infrastruktury i jeden pojazd, który był zaparkowany przed galerią handlową. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł i 10 punktami karnymi – powiedział w rozmowie z TVP3 Wrocław podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.