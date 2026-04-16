BMW wjechało do pasażu handlowego we Wrocławiu / zdjęcie ilustracyjne
Według relacji świadków, z którymi rozmawiał serwis, samochodem kierowała około 30-letnia kobieta. Miała ona stracić panowanie nad pojazdem. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy w trakcie jazdy kobieta schylała się po bilet parkingowy, który upadł na podłogę auta. „Kierowała w szpilkach. Zanim wjechała do galerii, staranowała szlaban wjazdowy na parking” – informuje „Gazeta Wrocławska”.
BMW przez drzwi wjechało do środka Pasażu Zielińskiego we Wrocławiu, taranując znajdujące się tam stanowiska. Na miejscu pojawiła się karetka, straż i policja. Funkcjonariusze ustalają okoliczności wypadku.
Żadna z osób przebywających w galerii nie ucierpiała. Kobieta kierująca samochodem, jak podaje „Gazeta Wrocławska”, jest przytomna i ma zostać przewieziona do szpitala.
– Kierującej BMW w pedale gazu zaklinował się but, podczas pobierania biletu parkingowego przed szlabanem. Nikomu nic się nie stało, uszkodzone zostały elementy infrastruktury i jeden pojazd, który był zaparkowany przed galerią handlową. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł i 10 punktami karnymi – powiedział w rozmowie z TVP3 Wrocław podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas