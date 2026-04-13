Do zatrzymań w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy we wrocławskich sądach doszło w ubiegłą środę 8 kwietnia.

Z ustaleń śledczych wynika, że jeden z zatrzymanych, powołując się na wpływy we wrocławskim sądzie, podjął się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym.

Chciał pieniędzy i remontu mieszkania

Jak wyjaśnia Centralne Biuro Antykorupcyjne, pośrednictwo miało polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na sędziego i tym samym na przebieg postępowania drugiej instancji poprzez obniżenie orzeczonej kary i pozytywne rozpoznanie wniosku o uchylenie środków zapobiegawczych. Zatrzymany miał również utwierdzać zainteresowanego w przekonaniu o istnieniu wpływów w Sądzie Najwyższym, które miały doprowadzić do uchylenia wyroku sądu II instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. Zatrzymany miał również podjąć się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego rozstrzygnięcia w kolejnych postępowaniach sądowych. W komunikacie podano, że w zamian za pośrednictwo przyjął korzyści majątkowe m.in. w postaci pieniędzy w kwocie nie niższej niż 120 tys. zł oraz remontu mieszkania.

Drugi z zatrzymanych, powołując się na wpływy we wrocławskich sądach pierwszej i drugiej instancji, miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym w zamian za m.in. korzyść majątkową w wysokości około 70 tys. zł. W tym przypadku pośrednictwo miało polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na sędziego oraz na doprowadzeniu do wydania jak najkorzystniejszego dla oskarżonego wyroku.

Obaj mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty powoływania się na wpływy we wrocławskich sądach oraz żądania korzyści majątkowej o łącznej wartości przekraczającej 190 tys. zł. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 130 tys. zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów, a także zakaz kontaktowania się ze wskazanymi osobami.

CBA podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.