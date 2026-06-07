Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Kaczyński jest od lat liderem największej prawicowej partii w Polsce ; Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, jako pierwsze ugrupowanie w historii III RP, zdobyło samodzielną większość bezwzględną w Sejmie i stworzyło rząd bez konieczności tworzenia koalicji z innym ugrupowaniem. Choć formalnie rząd Zjednoczonej Prawicy był koalicyjnym rządem PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia, to jednak posłowie wszystkich tych trzech partii weszli do Sejmu z list komitetu wyborczego PiS, który nie miał charakteru komitetu koalicyjnego.
W 2019 roku PiS powtórzył osiągnięcie z 2015 roku uzyskując w wyborach 43,59 proc. głosów – o 6 punktów procentowych więcej niż w wyborach z 2015 roku Partia Jarosława Kaczyńskiego po raz drugi uzyskała wówczas większość bezwzględną.
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PiS wygrał też wybory w 2023 roku, ale z poparciem na poziomie 35,38 proc. stracił bezwzględną większość, nie miał też z kim utworzyć większościowej koalicji w Sejmie, co poskutkowało przejściem do opozycji. Obecnie sondaże wskazują, że PiS ma poparcie mniejsze od Koalicji Obywatelskiej – przewaga KO nad partią Kaczyńskiego wynosi od kilku do nawet ok. 10 punktów procentowych. PiS nadal jednak ma wyższe poparcie niż jego prawicowi konkurenci – Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.
O znaczeniu PiS-u na scenie politycznej świadczy też fakt, że z ostatnich czterech prezydentów trzech było kandydatami wywodzącymi się z PiS (Lech Kaczyński, Andrzej Duda) lub startującymi w wyborach z poparciem PiS (Karol Nawrocki).
Jarosław Kaczyński kieruje PiS-em nieprzerwanie od 18 stycznia 2003 roku. Ostatni raz jego mandat na tym stanowisku został przedłużony w czerwcu 2025 roku.
Po niespodziewanym wygraniu wyborów prezydenckich w 2025 roku, silną pozycję na polskiej prawicy zdobył jednak również Karol Nawrocki. Nawrocki startował w wyborach z poparciem PiS, ale w II turze wyborów prezydenckich wygrał w dużej mierze dzięki głosom wyborców, którzy w I turze poparli kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nawrocki, już jako prezydent, pokazywał, że potrafi podejmować decyzje niezależnie czy nawet wbrew prezesowi PiS – tak było, gdy mimo wyraźnego sprzeciwu Kaczyńskiego, zdecydował, że nowym I prezesem Sądu Najwyższego zostanie Zbigniew Kapiński.
Na prawicy ważną rolę odgrywają dziś również liderzy Konfederacji – wicemarszałek Sejmu i lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oraz prezes Nowej Nadziei, były kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen. Mentzen w I turze wyborów prezydenckich z 2015 roku zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,81 proc. głosów. Z kolei Bosak – jak wskazuje ostatni ranking zaufania IBRiS dla Onetu – notuje wzrost poziomu ufności wśród Polaków.
Ważną rolę na prawicy odgrywa też Grzegorz Braun – lider Konfederacji Korony Polskiej uczynił z tej formacji czwartą-piątą (w zależności od sondażu) siłę polityczną w Polsce regularnie przekraczającą próg wyborczy w kolejnych sondażach. W gronie pretendentów do roli lidera prawicy należy też wymienić Przemysława Czarnka, którego Kaczyński wskazał jako kandydata PiS na premiera.
To właśnie tych polityków prawicy wskazaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl, pytając, który z nich jest obecnie liderem prawicy w Polsce.
Najwięcej, 19,7 proc. badanych, wskazało w odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.
19 proc. respondentów uważa, że liderem prawicy w Polsce jest Karol Nawrocki.
7 proc. badanych uważa Sławomira Mentzena za lidera polskiej prawicy.
5,4 proc. ankietowanych widzi w tej roli Grzegorza Brauna.
Krzysztof Bosak jest liderem polskiej prawicy według 4,8 proc. badanych.
3,6 proc. respondentów uważa, że liderem polskiej prawicy jest Przemysław Czarnek.
Z kolei według 2,5 proc. badanych na takie miano zasługuje ktoś inny.
37,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
Liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku.
– Jarosław Kaczyński jest czołową postacią polskiej prawicy zwłaszcza w opinii badanych posiadających wykształcenie podstawowe/gimnazjalne (31 proc.), nieco częściej niż pozostali uważają go za takiego badani z dochodem mieszczącym się w przedziale 5001–7000 zł netto (23 proc.). Karol Nawrocki uważany jest za lidera prawicy zwłaszcza przez najmłodszych badanych (27 proc.) oraz respondentów z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (24 proc.) – komentuje wyniki badania
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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