BRAVES-Cog to interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące zaawansowaną diagnostykę mózgu z możliwością udziału w spersonalizowanej terapii. Kierowniczką naukową jest prof. Joanna Rymaszewska z Wydziału Medycznego PWr, psychiatra i specjalistka w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz zespołów otępiennych. To ona jako pierwsza w Polsce zastosowała głęboką stymulację mózgu (DBS) w leczeniu OCD i depresji lekoopornej. Zespół tworzą pracownicy naukowi pięciu wydziałów PWr – od medycznego, przez informatykę i telekomunikację, po architekturę i budownictwo.

BRAVES-Cog. Co projekt oferuje osobom z ADHD

ADHD u dorosłych rzadko ogranicza się do trudności z koncentracją. Osoby z tą diagnozą często zmagają się z problemami z pamięcią roboczą, planowaniem, kończeniem rozpoczętych zadań czy regulacją uwagi w sytuacjach wymagających dłuższego skupienia. To wszystko składa się na tzw. funkcje poznawcze, czyli sposób, w jaki mózg odbiera, przetwarza i wykorzystuje informacje. Właśnie te procesy są w centrum zainteresowania naukowców z BRAVES-Cog.

Uczestnicy z grupy ADHD przejdą kompleksową ocenę funkcji poznawczych z wykorzystaniem zaawansowanych pomiarów neurofizjologicznych. Część z nich zostanie zakwalifikowana do terapii nieinwazyjnymi neurostymulacjami (tES) dopasowanymi do indywidualnego profilu poznawczego. Metoda ta polega na delikatnym pobudzaniu pracy określonych obszarów mózgu za pomocą słabego prądu – bez konieczności jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej i bez przerywania dotychczasowego leczenia farmakologicznego.

Aby zgłosić się do tej grupy, trzeba być osobą dorosłą z postawioną diagnozą ADHD i być otwartym na udział w neurostymulacji. Można nadal przyjmować dotychczas zalecone leki – kontynuacja farmakoterapii nie wyklucza udziału w badaniu.

Projekt BRAVES-Cog. Naukowcy szukają dorosłych z ADHD, ale nie tylko

Projekt jest jednak szerszy. Oprócz osób z ADHD naukowcy zapraszają również tych, którzy po przebyciu COVID-19 doświadczają tzw. mgły mózgowej, osoby zauważające u siebie zmiany w pamięci lub koncentracji (zwłaszcza gdy w rodzinie występowała choroba Alzheimera), a także zdrowych ochotników, którzy chcą poznać swój „bazowy” profil poznawczy i wesprzeć rozwój nauki. Każda z tych grup przejdzie podobną, pogłębioną diagnostykę.

Zebrane dane posłużą do zbudowania bazy biomarkerów medycznych i biologicznych, dzięki której w przyszłości łatwiej będzie wcześnie przewidywać problemy z pamięcią i uwagą. Analiza wyników zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Projekt BRAVES-Cog. Jak się zgłosić?

Rejestracja odbywa się online, poprzez krótki formularz dostępny na stronie projektu (bravescog.pwr.edu.pl). Wypełnienie zajmuje około dwóch minut. Następnie lekarz z zespołu BRAVES-Cog analizuje zgłoszenie w ciągu dwóch-trzech dni roboczych i sprawdza, czy kandydat spełnia kryteria którejkolwiek z grup badawczych. Liczba miejsc jest ograniczona, a do udziału zostaną zakwalifikowane osoby, których profil najlepiej odpowiada założeniom badania.