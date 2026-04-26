Zarówno Izba Gmin, jak i Izba Lordów zatwierdziły ostateczny projekt przełomowej ustawy o tytoniu i e-papierosach, która ma powstrzymać młodych ludzi przed rozpoczęciem palenia. Jak podaje agencja Reutera, nowe prawo może otrzymać królewską zgodę już w przyszłym tygodniu.

Dożywotni zakaz sprzedaży papierosów dla tych roczników. Wielka Brytania zdecydowała

Zgodnie z nowymi przepisami osoby urodzone 1 stycznia 2009 r. lub później nie będą już mogły kupić w Wielkiej Brytanii papierosów ani e-papierosów. Dożywotni zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych obejmie młodzież, która obecnie ma 17 lat lub mniej. Będzie obowiązywał na terenie Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Jak twierdzą przedstawiciele rządu, przyjęcie jest historycznym momentem dla ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii.

„Dzieci w Wielkiej Brytanii będą częścią pierwszego pokolenia wolnego od dymu tytoniowego, chronionego przed trwającym całe życie uzależnieniem i jego szkodliwymi skutkami” – powiedział minister zdrowia Wes Streeting.

Działania te mają pomóc w zapobieganiu uzależnieniu od nikotyny u młodych ludzi i przyczynić się w konsekwencji do zmniejszenia nakładów na leczenie ze strony brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS).

„Zapobieganie jest lepsze niż leczenie – ta reforma uratuje życie, złagodzi presję na NHS i zbuduje zdrowszą Wielką Brytanię" – dodaje polityk.

To nie koniec zmian. Wielka Brytania zaostrza przepisy antynikotynowe

Reforma jest częścią działań mających na celu walkę ze skutkami palenia, które stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w Wielkiej Brytanii. Po formalnym zatwierdzeniu ustawy przez króla Karola III, rząd otrzyma również nowe uprawnienia do regulowania kwestii związanych z tytoniem, e-papierosami i innymi produktami nikotynowymi. Rozszerzone zostaną m.in. strefy wolne od dymu. Używanie e-papierosów zostanie zakazane w samochodach przewożących dzieci, na placach zabaw, przed szkołami oraz w szpitalach.

Większość obywateli Wielkiej Brytanii popiera zmiany, jednak nie brakuje też głosów krytycznych wobec wprowadzenia zakazu. Ustawa budzi obawy zwłaszcza wśród przedstawicieli branży tytoniowej.

„To, czego naprawdę potrzebujemy, to właściwe zrozumienie tego, jak edukować ludzi, aby nie zaczynali palić” – stwierdził Lord Naseby, były poseł z Partii Konserwatywnej.

Organizacje działające na rzecz zdrowia publicznego nie mają jednak wątpliwości, że to krok w dobrą stronę.

„Teraz, gdy ta przełomowa ustawa została ostatecznie zatwierdzona, mamy szansę pójść dalej w ochronie zdrowia publicznego i pociągnąć przemysł tytoniowy do odpowiedzialności” - powiedziała BBC Sarah Sleet z organizacji Asthma + Lung UK.