Chodzi o przyjęty w czerwcu 2021 r. przez węgierski parlament zestaw poprawek do już istniejących ustaw pod ogólną nazwą „surowych działań przeciw sprawcom czynów pedofilskich”. Zrównuje on pornografię i treści przedstawiające seksualność dla niej samej z informacjami o homoseksualizmie, zmianie płci oraz płci innej niż ta wpisana w akcie urodzenia. I przewiduje, że takie treści nie mogą być dostępne w przestrzeni publicznej dla osób poniżej 18. roku życia. Mowa tu szczegółowo o mediach linearnych, reklamach, edukacji poprzez wprowadzenie zmian w przepisach regulujących te sfery. Ale generalnie zakazuje się udostępniania takich treści osobom poniżej 18. roku życia poprzez zmiany w ustawie o ochronie rodziny.

Komisja Europejska w pozwie skierowanym do TSUE zarzucała węgierskim przepisom, że naruszają one zasady wewnętrznego rynku europejskiego oraz fundamentalne prawa obywateli UE i wartości Wspólnoty.

TSUE: Węgry nie mogą skutecznie powoływać się na swoją tożsamość narodową

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE w pełnym składzie uznał, że skarga Komisji Europejskiej jest zasadna w odniesieniu do wszystkich podniesionych zarzutów. Po raz pierwszy TSUE stwierdził odrębne naruszenie art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa wartości, na których opiera się Unia i które są wspólne wszystkim państwom członkowskim.

W komunikacie po orzeczeniu czytamy, iż „aspekty ustawy zmieniającej odnoszące się do treści prezentujących lub promujących odejście od tożsamości odpowiadającej płci przypisanej przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm stanowią bowiem skoordynowany zbiór środków dyskryminacyjnych, które w sposób oczywisty i szczególnie poważny naruszają prawa osób niecispłciowych, w tym transpłciowych lub nieheteroseksualnych, a także wartości poszanowania godności ludzkiej, równości i poszanowania praw człowieka, obejmujących także prawa osób należących do mniejszości”.

W konsekwencji TSUE stwierdził, że ustawa ta stoi w sprzeczności z samą tożsamością Unii Europejskiej jako wspólnego porządku prawnego w społeczeństwie opartym na pluralizmie. Jak przy tym zaznaczono, „Węgry nie mogą skutecznie powoływać się na swoją tożsamość narodową w celu uzasadnienia przyjęcia ustawy naruszającej wyżej wymienione wartości”.

TSUE: Węgry naruszyły prawo do godności ludzkiej

Trybunał stwierdził również, że Węgry poprzez wprowadzone przepisy naruszyły prawo do godności ludzkiej. „Wynika to z faktu, że kwestionowane przez Komisję aspekty ustawy zmieniającej traktują grupę osób, która stanowi integralną część społeczeństwa opartego na pluralizmie, jako zagrożenie dla społeczeństwa, zasługujące na szczególne traktowanie pod względem prawnym jedynie z powodu tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej tych osób. Stygmatyzujący i obraźliwy charakter ustawy zmieniającej prowadzi do wywołania, utrzymania lub wzmocnienia ich »niewidzialności« społecznej, co narusza godność tych osób,” – wyjaśniono.

Wyrok Trybunału w sprawie C-769/22 | Komisja/Węgry (Wartości Unii)