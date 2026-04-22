Do strzelaniny doszło 20 kwietnia rano miejscowego czasu na terenie starożytnego kompleksu piramid w Teotihuacán w Meksyku. Napastnik strzelał stojąc na szczycie Piramidy Księżyca.

Reklama Reklama

Zamachowiec z Teotihuacán w Meksyku był sympatykiem Adolfa Hitlera

Teraz wyszło na jaw, że zamachowiec, Julio Ramirez, był sympatykiem Hitlera i ideologii nazistowskiej – potwierdzono to w toku śledztwa. Według słów prokurator generalnej Meksyku Ernestiny Godoy Ramos, „fascynował się Hitlerem i słynnymi masakrami”, a także „wykazywał objawy psychopatii”. W sieci znaleziono też publikowane przez niego zdjęcia, na których widać, jak wykonuje nazistowskie pozdrowienie.

Jego fascynację przywódcą III Rzeczy ma potwierdzać, zdaniem hiszpańskiego dziennika „El País”, fakt, że na dzień zamachu wybrał 20 kwietnia – dzień urodzin Adolfa Hitlera.

Strzelanina w Teotihuacán w Meksyku: Nie żyje 32-letnia obywatelka Kanady

Ofiarą śmiertelną strzelaniny w Teotihuacán w Meksyku była 32-letnia Kanadyjka. Z kolei spośród 13 rannych 7 osób ucierpiało w wyniku ran postrzałowych, a 6 w efekcie upadku z wysokości.

„To, co wydarzyło się dzisiaj w Teotihuacán, głęboko nas boli. Wyrażam moją najszczerszą solidarność z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady” – napisała w poniedziałek 20 kwietnia w serwisie X prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum Pardo.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Starożytny kompleks piramid Teotihuacán znajduje się niedaleko miasta Meksyk. Ze względu na swoją wartość historyczną i kulturową wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych nie tylko Meksyku, lecz także całej Ameryki Łacińskiej. Jest chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata. Do najbardziej znanych budowli kompleksu należy Piramida Księżyca, Piramida Słońca i Aleja Zmarłych.