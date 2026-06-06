Już dziś Musk posiada akcje i opcje warte 273 mld dolarów, ponieważ jest prezesem Tesli. Jeśli jednak planowany na przyszły tydzień debiut giełdowy SpaceX – jego firmy zajmującej się rakietami kosmicznymi i sztuczną inteligencją – przebiegnie zgodnie z planem, jego majątek może wzrosnąć o kolejne 841 mld dolarów. Musk posiadałby bowiem niemal połowę akcji SpaceX, której wartość podczas IPO ma sięgnąć 1,77 bln dolarów.

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Łącznie majątek Muska pochodzący wyłącznie z dwóch notowanych na giełdzie spółek wyniósłby około 1,11 bln dolarów.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to majątek „na papierze”, a nie góra gotówki zgromadzona na koncie bankowym. Jego wartość zależy od tego, jak inwestorzy będą wyceniać Teslę i SpaceX w przyszłości – wyjaśnia CNN.

Ile to jest 1 bilion dolarów

Bilion dolarów to milion milionów dolarów. To suma, której nie sposób wydać w rozsądny sposób w ciągu jednego życia. Nawet wydając milion dolarów co godzinę, przez całą dobę, każdego dnia, potrzeba byłoby ponad stulecie, aby wydać bilion dolarów.

Aby lepiej zobrazować tę skalę, CNN wymienia 5 krajów, które są (lub wkrótce będą) warte mniej niż Elon Musk.

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego tylko 20 państw na świecie ma gospodarki większe niż 1,1 bln dolarów. Oznacza to, że zdecydowana większość krajów świata ma gospodarkę wartą mniej niż majątek Muska.

Wśród nich znajdują się m.in.

Tajwan (977 mld dolarów),

Irlandia (779 mld dolarów),

Szwecja (760 mld dolarów),

Singapur (660 mld dolarów),

Republika Południowej Afryki (480 mld dolarów).

Nie trzeba jednak wyjeżdżać za granicę, aby znaleźć gospodarki mniejsze od portfela inwestycyjnego Muska. Wyspa Manhattan, będąca siedzibą wielu amerykańskich potęg finansowych i korporacyjnych, w tym Wall Street, wytworzyła w 2024 r. produkt krajowy brutto o wartości niewiele ponad 1 bln dolarów. To najnowsze dostępne dane Rezerwy Federalnej – informuje CNN.

Houston jest trzecim co do wielkości miastem Stanów Zjednoczonych, ustępując jedynie Nowemu Jorkowi i Los Angeles. Położone nad Zatoką Meksykańską miasto jest jednym z głównych centrów rozwijającego się amerykańskiego przemysłu naftowego i gazowego. Łączna wartość wszystkich nieruchomości – mieszkaniowych i komercyjnych – znajdujących się w Houston wynosi około 879 mld dolarów.

Musk może przegonić 4 najbogatszych ludzi świata

Elon Musk już dziś jest najbogatszym człowiekiem świata. Wkrótce jednak jego majątek może pozostawić innych technologicznych miliarderów daleko w tyle. Nawet jeśli zsumować majątki kolejnych czterech najbogatszych osób – współzałożycieli Google Larry’ego Page’a i Sergeya Brina, założyciela Oracle Larry’ego Ellisona oraz założyciela Amazona Jeffa Bezosa – ich łączny majątek wynoszący około 1,09 bln dolarów byłby nieco mniejszy od majątku Muska.

Kluby sportowe należą do najdroższych „zabawek”, które uwielbiają kupować miliarderzy. CNN wylicza, że za bilion dolarów można byłoby nabyć praktycznie każdy klub sportowy na świecie. Co więcej, 50 najcenniejszych klubów sportowych globu jest łącznie wartych zaledwie około jedną trzecią tej kwoty – według szacunków magazynu Forbes około 353 mld dolarów. Najcenniejszym klubem sportowym świata jest drużyna futbolu amerykańskiego Dallas Cowboys, wyceniana na około 13 mld dolarów.

Największy błąd merytoryczno-językowy był w ostatnim zdaniu („Najcenniejszy klub sportowy świata – drużyna...”), które nie było pełnym zdaniem. Poprawiłam je na formę zgodną z normą językową.