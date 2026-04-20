Ofiarą jest Celeste Rivas Hernandez – zaginiona dziewczyna, której ciało w stanie zaawansowanego rozkładu odkryto jesienią ubiegłego roku. Makabrycznego znaleziska dokonano w pojeździe należącym do artysty.

D4vd oskarżony o zabójstwo z premedytacją

Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan J. Hochman, poinformował, że muzyk – którego prawdziwe nazwisko to David Burke – usłyszał zarzuty morderstwa pierwszego stopnia. Śledczy wskazują na szczególne okoliczności, w tym działanie z premedytacją, uprowadzenie oraz zabójstwo świadka.

Według aktu oskarżenia, D4vd miał dopuścić się także przestępstw seksualnych wobec nieletniej poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia zwłok. Prokuratura podkreśla, że zarzuty te znacząco wpływają na wymiar kary.

W grę wchodzi dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nawet kara śmierci. Hochman zaznaczył jednak, że decyzja o ewentualnym wnioskowaniu o najwyższy wymiar kary jeszcze nie zapadła.

Kim jest D4vd?

Artysta nie przyznaje się do winy. Jego prawnicy zapewniają o niewinności swojego klienta i zapowiadają zdecydowaną obronę w sądzie. Postawienie w stan oskarżenia ma nastąpić jeszcze dziś po południu czasu lokalnego.

D4vd zdobył popularność jako twórca muzyki wykorzystywanej m.in. w grze Fortnite, a także dzięki utworom mającym miliony odsłon w serwisach streamingowych. W ostatnich latach rozwijał karierę koncertową – był supportem trasy SZA oraz wydał debiutancki album „Withered”.