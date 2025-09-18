Makabryczne odkrycie w bagażniku tesli na policyjnym parkingu. Auto należy do znanego piosenkarza

Makabrycznego odkrycia dokonano 8 września na policyjnym parkingu w Los Angeles. Przechodnie skarżyli się na nieprzyjemny zapach wydobywający się z odholowanej kilka dni wcześniej tesli. Policjanci otworzyli samochód – w bagażniku znaleźli torbę, a w niej rozczłonkowane ludzkie ciało w stanie zaawansowanego rozkładu.

Jak się okazało, samochód należy do popularnego 20-letniego piosenkarza D4vd (jego prawdziwe nazwisko to David Anthony Burke). Tesla, która miała teksańskie tablice rejestracyjne, została odholowana z Hollywood Hills, gdzie ktoś porzucił ją kilka dni wcześniej. Sąsiedzi twierdzili, że samochód stał tam od ponad miesiąca.

Kim była ofiara, znaleziona w bagażniku auta piosenkarza D4vd?

Śledczym udało się ustalić tożsamość osoby, której zwłoki odkryto w bagażniku auta. To 15-letnia Celeste Rivas pochodząca z Lake Elsinore w Kalifornii. Dziewczynka zaginęła prawie półtora roku temu – ostatni raz widziano ją 5 kwietnia 2024 r.

Biuro koronera hrabstwa Los Angeles poinformowało, że w chwili znalezienia osoba, której szczątki odkryto, miała 157 cm wzrostu, kręcone czarne włosy i była ubrana w top bez ramiączek oraz czarne legginsy. Miała też żółtą metalową bransoletkę-łańcuszek i kolczyki-sztyfty. Na palcu wskazującym prawej dłoni miała tatuaż z napisem "Shhh...".