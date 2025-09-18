Rzeczpospolita
Wydarzenia
Makabryczne odkrycie w bagażniku tesli na policyjnym parkingu. Auto należy do znanego piosenkarza

Jak poinformowały stację NBC News organy ścigania, przeszukano dom w Los Angeles, położony w dzielnicy, w której porzucono samochód tesla należący do piosenkarza o pseudonimie D4vd. W bagażniku auta, odholowanego na policyjny parking, znaleziono rozkładające się ciało.

Publikacja: 18.09.2025 22:13

Piosenkarz David Anthony Burke, znany jako D4vd

Piosenkarz David Anthony Burke, znany jako D4vd

Foto: PAP/EPA/Cyril Zingaro

Bartosz Lewicki

Makabrycznego odkrycia dokonano 8 września na policyjnym parkingu w Los Angeles. Przechodnie skarżyli się na nieprzyjemny zapach wydobywający się z odholowanej kilka dni wcześniej tesli. Policjanci otworzyli samochód – w bagażniku znaleźli torbę, a w niej rozczłonkowane ludzkie ciało w stanie zaawansowanego rozkładu.

Jak się okazało, samochód należy do popularnego 20-letniego piosenkarza D4vd (jego prawdziwe nazwisko to David Anthony Burke). Tesla, która miała teksańskie tablice rejestracyjne, została odholowana z Hollywood Hills, gdzie ktoś porzucił ją kilka dni wcześniej. Sąsiedzi twierdzili, że samochód stał tam od ponad miesiąca.

Kim była ofiara, znaleziona w bagażniku auta piosenkarza D4vd? 

Śledczym udało się ustalić tożsamość osoby, której zwłoki odkryto w bagażniku auta. To 15-letnia Celeste Rivas pochodząca z Lake Elsinore w Kalifornii. Dziewczynka zaginęła prawie półtora roku temu – ostatni raz widziano ją 5 kwietnia 2024 r. 

Zabójczy talk-show hiszpańskiej telewizji

Biuro koronera hrabstwa Los Angeles poinformowało, że w chwili znalezienia osoba, której szczątki odkryto, miała 157 cm wzrostu, kręcone czarne włosy i była ubrana w top bez ramiączek oraz czarne legginsy. Miała też żółtą metalową bransoletkę-łańcuszek i kolczyki-sztyfty.  Na palcu wskazującym prawej dłoni miała tatuaż z napisem "Shhh...". 

Przyczyna zgonu nie została jeszcze ustalona, a sprawa jest traktowana jako dochodzenie w sprawie śmierci.

Przeszukanie w Hollywood Hills

Cztery źródła w organach ścigania poinformowały NBC News, że przeszukano dom w Hollywood Hills „powiązany z piosenkarzem”. Śledczy poszukiwali tam kilku przedmiotów, w tym urządzeń cyfrowych, które mogłyby zarejestrować nagrania z kamer lub połączyć nastolatkę z tą lokalizacją.

W chwili, gdy dokonano makabrycznego odkrycia piosenkarz przebywał z dala od Kalifornii – koncertował akurat w Columbus w stanie Ohio.

Rzecznik piosenkarza powiedział w zeszłym tygodniu, że D4vd „został poinformowany o tym, co się wydarzyło”, i że „w pełni współpracuje z władzami”.

D4vd od kilku tygodni jest w trasie koncertowej promującej jego debiutancki album. Ostatni jego koncert w Seattle odwołano, a niektórzy sponsorzy wycofali się ze współpracy reklamowej. Jesienią D4vd ma przylecieć na koncerty do Europy – na 4 listopada zaplanowany jest jego występ w Warszawie.

Piosenkarz najbardziej znany jest ze swoich przebojów „Here With Me” i „Romantic Homicide”.

Źródło: rp.pl

