Polska inspiruje Czechy i Słowację. Sąsiedzi patrzą na nasz model rozwoju
Nie ma takiego miesiąca w Czechach czy na Słowacji, żeby nie wychwalano polskiego cudu rozwojowego, stawiając nasz kraj za przykład. Kryje się jednak za tym nie tylko docenienie efektów naszych starań.
Czesi chętnie podkreślają, że Praga (na zdjęciu) leży na zachód od Wiednia. Na Polskę od dawna patrzyli z góry. Tym bardziej zaskakujące było dla nich dostrzeżenie własnej stagnacji na tle szybkiego rozwoju jeszcze niedawno znacznie biedniejszego sąsiada
Biały orzeł w koronie na czerwonej tarczy herbowej zdobił okładkę czołowego słowackiego miesięcznika ekonomicznego „Index” z grudnia 2025 r. Jedyna, choć rzucająca się w oczy różnica w stosunku do polskiego godła, to dorysowana muskulatura. Podpis na dole nie pozostawiał wątpliwości: „bilionowa Polska” (na tyle dolarów oszacowano wartość polskiej gospodarki w ubiegłym roku) i przyrównana do „wyciśniętej cytryny” Słowacja. To aluzja do zmęczenia kraju kolejnymi rundami polityki budżetowego zaciskania pasa i jego osłabienia wskutek emigracji.
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