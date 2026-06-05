Biały orzeł w koronie na czerwonej tarczy herbowej zdobił okładkę czołowego słowackiego miesięcznika ekonomicznego „Index” z grudnia 2025 r. Jedyna, choć rzucająca się w oczy różnica w stosunku do polskiego godła, to dorysowana muskulatura. Podpis na dole nie pozostawiał wątpliwości: „bilionowa Polska” (na tyle dolarów oszacowano wartość polskiej gospodarki w ubiegłym roku) i przyrównana do „wyciśniętej cytryny” Słowacja. To aluzja do zmęczenia kraju kolejnymi rundami polityki budżetowego zaciskania pasa i jego osłabienia wskutek emigracji.