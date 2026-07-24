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Koniec gier na płytach. Gracze tracą prawo własności

W przypadku gier komputerowych mamy do czynienia z branżą, w której teoretycznie panują wolnorynkowe zasady. W rzeczywistości jednak to oligopol z kilkoma firmami w roli głównej, który promuje korzystne dla siebie rozwiązania. Dlatego, mimo oporu graczy, gier nie będziemy już posiadali na własność.

Publikacja: 24.07.2026 07:02

Sony jawiło się jako bastion starego, dobrego świata, w którym można było się cieszyć danym tytułem

Sony jawiło się jako bastion starego, dobrego świata, w którym można było się cieszyć danym tytułem bez potrzeby łączenia się z internetem, a po jego ukończeniu – odsprzedać ją komuś innemu

Foto: Konrad Siuda/Weronika Porębska

Mateusz Kukla

Sony – jeden z kluczowych graczy na rynku gier konsolowych – zapowiedział niedawno, iż począwszy od 2028 r. nie będzie już wydawać swoich gier na płytach. Oświadczenie japońskiego giganta spotkało się z ostrą, negatywną reakcją w mediach społecznościowych, a sprzeciw okazał się na tyle masowy, że nawet przedstawiciele Komisji Europejskiej poczuli się zobowiązani, by się do niego ustosunkować. Problem ten nie dotyczy bowiem jedynie nawyków konsumenckich, ale także kwestii prawa własności do dóbr kultury. Jest to kolejny symptom procesu, który przekształca nas z ich posiadaczy – w dzierżawców.

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