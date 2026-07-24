Rok temu premier Donald Tusk uruchomił projekt apolitycznego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, co miało przenieść dyskusję na temat opieki zdrowotnej na grunt merytoryczny. Sama minister – doświadczona menedżerka, kojarzona z łączeniem szpitali na Pomorzu – dostała duży kredyt zaufania od wszystkich środowisk bez względu na barwy polityczne i wizje tego, jak powinna wygląda reforma systemu. Teraz równie powszechne jak ubiegłoroczny kredyt zaufania jest przekonanie, że miniony rok w ochronie zdrowia został zmarnowany. Kredyt zaufania minister Jolancie Sobierańskiej-Grendzie spłacać zaś jest tym trudniej, że resort zdrowia jest permanentnie na garnuszku Ministerstwa Finansów i Gospodarki i na politycznej smyczy szefa rządu. To, jak krótka jest to smycz, przekonaliśmy się w ostatnich tygodniach, kiedy przyszło do proponowania reformy systemu.