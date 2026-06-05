Donald Trump
W czwartek wieczorem Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci list otwarty do Władimira Putina. Dokument prezydenta Ukrainy skomentował Kreml oraz prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump mówił także o spotkaniu z najwyższym przywódcą Iranu.
W otwartym liście do Putina Zełenski zaproponował bezpośrednie spotkanie z rosyjskim przywódcą w celu uzgodnienia warunków zakończenia trwającej od ponad czterech lat wojny. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli do porozumienia nie dojdzie, Kijów jest gotowy kontynuować walkę. W dokumencie, który – jak poinformowało biuro prezydenta Ukrainy – został przekazany również innym państwom, w tym Stanom Zjednoczonym, Zełenski napisał, że większość Rosjan ma już dość skutków wojny, takich jak ukraińskie ataki rakietowe i dronowe, inflacja oraz niedobory paliwa i jest gotowa na pokój. Polityk stwierdził również, że wobec rosnącego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt z Iranem „błędem byłoby po prostu czekać, aż wojna w Europie ponownie znajdzie się w centrum ich uwagi”. Jak podkreślił, droga do pokoju musi rozpoczynać się na linii frontu – „linii, od której musi zaczynać się dyplomacja”. Dodał, że Ukraina opowiada się za „pełnym zawieszeniem broni na czas trwania negocjacji. To standardowa praktyka”.
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w czwartek list otwarty skierowany do prezydenta Rosji Władimira Putina.
Prezydent Ukrainy zaproponował ustalenie konkretnego terminu spotkania. Zaznaczył przy tym, że istnieje kilka państw, które „tradycyjnie gościły przywódców w celu rozwiązywania kwestii wojny i pokoju”, wskazując m.in. Szwajcarię, Turcję oraz kraje arabskie. „Nie bójcie się wybrać drogi wyjścia z tej wojny. To jest najważniejsze, czego się od was teraz wymaga” – napisał Zełenski. „Teraz wybór należy do was. Dość wojny. Ukraina proponuje zakończenie tej wojny” – zaznaczał.
W nocy z czwartku na piątek na pismo Zełenskiego zareagował Kreml. – Widzieliśmy ten list, ale prezydent Władimir Putin nie miał jeszcze okazji go przeczytać – stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do sprawy. – Prezydent Putin powiedział, że jeśli Zełenski będzie chciał rozmawiać, może przyjechać do Moskwy – zaznaczył.
Sam rosyjski przywódca powiedział zaś wcześniej, że Donald Trump zwrócił się do Rosji z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą, a Moskwa jest skłonna się na to zgodzić pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo.
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Prezydent USA, odnosząc się do listu Zełenskiego podkreślił natomiast, że popiera jego ewentualne spotkanie z Putinem.
– Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział – powiedział Trump. – Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni zakończyć ten konflikt – dodał. Amerykański przywódca nazwał także polityków „dwoma bardzo dobrymi ludźmi”.
Polityk w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył również, że zarówno Ukraina, jak i Rosja będą musiały pójść na kompromis. – Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. To dwa bardzo niezwykłe kraje, piękne kraje. Muszą przestać – stwierdził, mówiąc o wojnie.
– Chcę, żeby każda ze stron poszła na pewne kompromisy. Myślę, że to zrobią – powtórzył amerykański prezydent.
W nocy prezydent USA oświadczył także, że byłby otwarty na spotkanie z najwyższym przywódcą Iranu Modżtabą Chameneim, jeśli kraje zawarłyby porozumienie o zakończeniu wojny.
– Nie chcę się spotykać. Ale gdybym miał się spotkać, byłbym zaszczycony takim spotkaniem. Chciałbym zobaczyć, czy uda nam się zawrzeć umowę, ale jeśli ją zawrzemy, możliwe, że bym się z nim spotkał. Nie miałbym nic przeciwko temu – powiedział.
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Trump stwierdził też, że „chyba nie jest ulubioną osobą” Chameneiego i dodał, że w niektórych kręgach nowy irański lider cieszy się dobrą reputacją. Polityk jest zdania, że nie potrzebuje porozumienia z Iranem, by wydobyć z tego kraju zapasy wzbogaconego uranu. – Moglibyśmy to zrobić już teraz. Nie sądzę, żeby mogli nas powstrzymać, gdybyśmy chcieli, ale nie ma powodu. To jest zakopane – podkreślił.
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