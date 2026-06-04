Jak informuje BBC, w ostro sformułowanym oświadczeniu przywódca wspieranej przez Iran organizacji, Naim Qassem, stwierdził, że negocjacje były „daremne i upokarzające” dla Libanu oraz zostały kategorycznie odrzucone przez „szerokie segmenty narodu libańskiego”.

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Jego słowa padły po tym, jak Izrael i Liban ogłosiły odnowienie kruchego zawieszenia broni oraz utworzenie „pilotażowych” stref bezpieczeństwa na terytorium Libanu, do których agenci Hezbollahu nie będą mieli dostępu.

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym w środę przez Departament Stanu USA trzy państwa podkreśliły, że porozumienie jest „uzależnione od całkowitego zaprzestania” działań zbrojnych przez Hezbollah.

Porozumienie między Izraelem a Libanem

W czwartek przywódca Hezbollahu, który nie uczestniczył w rozmowach, oświadczył jednak, że „rzekome zawieszenie broni”, zakładające wstrzymanie ognia przez Hezbollah i wycofanie jego bojowników z południowego frontu graniczącego z Izraelem, jest równoznaczne z kapitulacją i realizacją celów Izraela.

Porozumienie między Izraelem a Libanem, osiągnięte po czwartej rundzie rozmów prowadzonych przez USA w Waszyngtonie, uzależnione jest od „ewakuacji wszystkich agentów Hezbollahu” z obszaru pomiędzy granicą izraelską a rzeką Litani, położoną około 30 km na północ. Teren ten jest obecnie zajmowany przez izraelskie wojska lądowe.

Zgodnie z umową USA miałyby pomóc w utworzeniu „stref pilotażowych, w których Libańskie Siły Zbrojne przejmą wyłączną kontrolę nad terytorium, z wyłączeniem wszystkich podmiotów niepaństwowych”.

Dokument nie zawiera jednak map wskazujących lokalizację takich stref ani wyjaśnienia, jak miałyby one funkcjonować w praktyce.

Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem

Porozumienie zostało zawarte po ogłoszonym w poniedziałek częściowym zawieszeniu broni. Zgodnie z deklaracjami Libanu Izrael miał powstrzymać się od bombardowania Bejrutu, natomiast Hezbollah miał wstrzymać ataki na terytorium Izraela.

Przedstawiciele obu państw mają ponownie spotkać się 22 czerwca, aby kontynuować rozmowy „z myślą o osiągnięciu kompleksowego porozumienia”.

Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że zawieszenie broni „może zostać wdrożone w ciągu 24 godzin od uzyskania ostatecznej zgody” wszystkich zainteresowanych stron. Tymczasem izraelski minister obrony Israel Katz zapowiedział, że izraelska armia „na razie będzie kontynuować ostrzał i operacje lądowe” w celu „zlikwidowania infrastruktury terrorystycznej w regionie”.

16 kwietnia doszło do zawieszenia broni między Izraelem a Libanem, jednak nie doprowadziło ono do zakończenia walk. W ubiegłym tygodniu premier Benjamin Netanjahu nakazał izraelskiej armii zintensyfikowanie działań przeciwko Hezbollahowi oraz rozszerzenie operacji w głąb Libanu w odpowiedzi na ataki rakietowe i dronowe wymierzone w społeczności północnego Izraela.

Według libańskiego ministerstwa zdrowia od początku wojny w Libanie zginęło co najmniej 3526 osób. Statystyki te nie rozróżniają pomiędzy cywilami a uczestnikami działań zbrojnych.

ONZ podaje natomiast, że ponad milion osób zostało zarejestrowanych jako przesiedleńcy wewnętrzni. Jednocześnie izraelskie nakazy ewakuacji obejmują obecnie ponad jedną ósmą terytorium Libanu.