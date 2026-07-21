- Jednym z tematów dzisiejszych obrad były zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej prowokacjami, eskalacja wojny hybrydowej, czyli takich działań jak zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach – mówił Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Komitetu, w którym brali udział ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, a także szefowie służb oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych RP z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele.

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Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że Rosjanie przechwycili pewną część ukraińskich dronów wykorzystywanych w ostatnich tygodniach do ataków na cele w głębi Rosji.

- Mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce - ostrzegł.

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