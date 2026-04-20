Władze stanowe, na które powołują się amerykańskie media, informują, że policja pracuje na miejscu zdarzenia i ustala jego okoliczności. Pierwsze doniesienia wskazują jednak na to, że tragedia była konsekwencją konfliktu domowego.

Strzelanina w Luizjanie: Nie żyje ośmioro dzieci. Policja wskazuje na domową kłótnię

Do strzelaniny doszło około godziny 6.00 rano czasu lokalnego w niedzielę w Shreveport, trzecim co do wielkości mieście w Luizjanie – podaje Associated Press.

Szef lokalnej policji Wayne Smith powiedział w rozmowie z agencją, że ofiary miały od jednego roku do około 14 lat. Dodał także, że łącznie postrzelono dziesięć osób. Już wiadomo, że siedmioro spośród nich było potomstwem sprawcy.

Urzędnicy wciąż mają ustalać szczegóły zdarzenia, które miało miejsce w trzech różnych lokalizacjach. Smith zaznaczył, że podejrzany – którego zidentyfikowano jako Shamara Elkinsa – został śmiertelnie postrzelony przez policję podczas pościgu samochodowego, który zakończył się w Bossier City w niedzielny poranek. – Niektóre z postrzelonych dzieci były spokrewnione z podejrzanym – powiedział. – To duże miejsce zdarzenia, inne niż wszystko, co większość z nas kiedykolwiek widziała – dodał.

Jednej z ofiar udało się uciec do sąsiedniego budynku i wezwać służby ratunkowe. Do szpitala w stanie ciężkim trafiły dwie dorosłe kobiety, natomiast ranny nastolatek odniósł obrażenia niezagrażające życiu.

Policja stanowa Luizjany poinformowała, że śledczy zostali poproszeni przez policję z Shreveport o przeprowadzenie dochodzenia.

W oświadczeniu podano, że żaden funkcjonariusz nie odniósł obrażeń podczas strzelaniny.

Policja stanowa zaapelowała do wszystkich, którzy mają zdjęcia lub nagrania wideo z miejsca zdarzenia albo jakiekolwiek informacje o incydencie, aby przekazali je śledczym.