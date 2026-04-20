Wyścigi pustych taczek – tak w pewnym momencie złośliwi określali dziesiątki, często wąskich, projektów nowelizacji, które niemal hurtowo na kolejnych posiedzeniach przyjmował rząd. Wszystko pod hasłem deregulacji, której głównym celem było upraszczanie uciążliwych dla przedsiębiorców przepisów i procedur. Wszak wszyscy pamiętamy początek tego deregulacyjnego pospolitego ruszenia, którym było wywołanie przez premiera Donalda Tuska „do tablicy” siedzącego w zasięgu jego wzroku Rafała Brzoski, twórcy InPostu. Stało się to w lutym 2025 r., gdy szef rządu ogłaszał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie program 650 mld+, czyli śmiałą gospodarczą strategię pod hasłem: inwestycje, inwestycje, inwestycje i zarysowaną rekordową kwotą, na jaką będą opiewać zsumowane inwestycje w kraju.

Reklama Reklama

W kolejnych miesiącach firmowana przez Brzoskę inicjatywa SprawdzaMY co tydzień przedstawiała garść postulatów, podchwytywanych (lub nie) przez resortowych legislatorów, w ministerstwach przetrzepywano szuflady w poszukiwaniu pasujących do śmiałej idei projektów, w parlamencie wykazać chcieli się też posłowie, dorzucając co nieco od siebie. Równolegle swoim zwykłym torem szły kolejne projekty mające na celu implementację unijnych dyrektyw – często niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzenia firm.

Efekt? Olbrzymia masa nowelizacji i całkiem nowych ustaw do przeanalizowania i wdrożenia.

Czy biznes był w stanie nadążyć za zmieniającym się prawem? Czy nowe regulacje są tym, na co naprawdę liczył i czego potrzebował? Wreszcie – jakie dziś są główne bariery utrudniające inwestycje i gdzie przedsiębiorcy oczekiwaliby wsparcia ze strony rządzących? A może wszystko rozbija się o mentalność urzędników i biurokrację, w obliczu których nawet najlepiej prezentujące się na papierze rozwiązania w praktyce nic nie dadzą?

O tym wszystkim dyskutować będą uczestnicy panelu „Deregulacja i inwestycje”, który odbędzie się 22 kwietnia, w pierwszym dniu XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W sesji udział wezmą:

Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców, Business Centre Club

Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej, UNIBEP SA

Krzysztof Kwiatkowski, senator RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019

Marcin Mochocki, członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący, Komisja Infrastruktury

Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA

Weronika Smarduch, posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska.

Debatę będzie moderować Ewa Szadkowska, zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Sesja „Deregulacja i inwestycje" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 14.30-16.00.