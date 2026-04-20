Siła dialogu o przyszłości Europy
Wyścigi pustych taczek – tak w pewnym momencie złośliwi określali dziesiątki, często wąskich, projektów nowelizacji, które niemal hurtowo na kolejnych posiedzeniach przyjmował rząd. Wszystko pod hasłem deregulacji, której głównym celem było upraszczanie uciążliwych dla przedsiębiorców przepisów i procedur. Wszak wszyscy pamiętamy początek tego deregulacyjnego pospolitego ruszenia, którym było wywołanie przez premiera Donalda Tuska „do tablicy” siedzącego w zasięgu jego wzroku Rafała Brzoski, twórcy InPostu. Stało się to w lutym 2025 r., gdy szef rządu ogłaszał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie program 650 mld+, czyli śmiałą gospodarczą strategię pod hasłem: inwestycje, inwestycje, inwestycje i zarysowaną rekordową kwotą, na jaką będą opiewać zsumowane inwestycje w kraju.
W kolejnych miesiącach firmowana przez Brzoskę inicjatywa SprawdzaMY co tydzień przedstawiała garść postulatów, podchwytywanych (lub nie) przez resortowych legislatorów, w ministerstwach przetrzepywano szuflady w poszukiwaniu pasujących do śmiałej idei projektów, w parlamencie wykazać chcieli się też posłowie, dorzucając co nieco od siebie. Równolegle swoim zwykłym torem szły kolejne projekty mające na celu implementację unijnych dyrektyw – często niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzenia firm.
Efekt? Olbrzymia masa nowelizacji i całkiem nowych ustaw do przeanalizowania i wdrożenia.
Czy biznes był w stanie nadążyć za zmieniającym się prawem? Czy nowe regulacje są tym, na co naprawdę liczył i czego potrzebował? Wreszcie – jakie dziś są główne bariery utrudniające inwestycje i gdzie przedsiębiorcy oczekiwaliby wsparcia ze strony rządzących? A może wszystko rozbija się o mentalność urzędników i biurokrację, w obliczu których nawet najlepiej prezentujące się na papierze rozwiązania w praktyce nic nie dadzą?
O tym wszystkim dyskutować będą uczestnicy panelu „Deregulacja i inwestycje”, który odbędzie się 22 kwietnia, w pierwszym dniu XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
W sesji udział wezmą:
Debatę będzie moderować Ewa Szadkowska, zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Sesja „Deregulacja i inwestycje" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 14.30-16.00.
