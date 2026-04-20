Wyścigi pustych taczek – tak w pewnym momencie złośliwi określali dziesiątki, często wąskich, projektów nowelizacji, które niemal hurtowo na kolejnych posiedzeniach przyjmował rząd. Wszystko pod hasłem deregulacji, której głównym celem było upraszczanie uciążliwych dla przedsiębiorców przepisów i procedur. Wszak wszyscy pamiętamy początek tego deregulacyjnego pospolitego ruszenia, którym było wywołanie przez premiera Donalda Tuska „do tablicy” siedzącego w zasięgu jego wzroku Rafała Brzoski, twórcy InPostu. Stało się to w lutym 2025 r., gdy szef rządu ogłaszał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie program 650 mld+, czyli śmiałą gospodarczą strategię pod hasłem: inwestycje, inwestycje, inwestycje i zarysowaną rekordową kwotą, na jaką będą opiewać zsumowane inwestycje w kraju.

W kolejnych miesiącach firmowana przez Brzoskę inicjatywa SprawdzaMY co tydzień przedstawiała garść postulatów, podchwytywanych (lub nie) przez resortowych legislatorów, w ministerstwach przetrzepywano szuflady w poszukiwaniu pasujących do śmiałej idei projektów, w parlamencie wykazać chcieli się też posłowie, dorzucając co nieco od siebie. Równolegle swoim zwykłym torem szły kolejne projekty mające na celu implementację unijnych dyrektyw – często niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzenia firm.

Efekt? Olbrzymia masa nowelizacji i całkiem nowych ustaw do przeanalizowania i wdrożenia.

Czy biznes był w stanie nadążyć za zmieniającym się prawem? Czy nowe regulacje są tym, na co naprawdę liczył i czego potrzebował? Wreszcie – jakie dziś są główne bariery utrudniające inwestycje i gdzie przedsiębiorcy oczekiwaliby wsparcia ze strony rządzących? A może wszystko rozbija się o mentalność urzędników i biurokrację, w obliczu których nawet najlepiej prezentujące się na papierze rozwiązania w praktyce nic nie dadzą?

O tym wszystkim dyskutować będą uczestnicy panelu „Deregulacja i inwestycje”, który odbędzie się 22 kwietnia, w pierwszym dniu XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W sesji udział wezmą:

  • Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców, Business Centre Club
  • Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej, UNIBEP SA
  • Krzysztof Kwiatkowski, senator RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019
  • Marcin Mochocki, członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  • Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący, Komisja Infrastruktury
  • Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA
  • Weronika Smarduch, posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska.

Debatę będzie moderować Ewa Szadkowska, zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Sesja „Deregulacja i inwestycje" odbędzie się 22 kwietnia 2026 r. w godzinach 14.30-16.00.