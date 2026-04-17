Rząd dopłaci do budowy dróg

Rząd planuje podnieść limit waloryzacji kontraktów drogowych o 5 proc., co ma być odpowiedzią na rosnącą presję ze strony branży budowlanej. Firmy od miesięcy wskazują, że obecne mechanizmy nie rekompensują wzrostu kosztów inwestycji. Według analiz branżowych już wcześniej ponad połowa kontraktów przekraczała dopuszczalne limity waloryzacji. Nowe decyzje mają zapobiec fali pozwów i opóźnień w realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Eksperci podkreślają jednak, że bez dalszych zmian systemowych problemy sektora budowlanego mogą powrócić.

Szansa na pokój w Zatoce rośnie

Zapowiedź zawieszenia broni między Izraelem a Libanem zwiększa nadzieje na powrót do rozmów USA–Iran i odblokowanie Cieśniny Ormuz. Mediatorzy, w tym Turcja i Pakistan, pracują nad wydłużeniem rozejmu, co mogłoby stworzyć przestrzeń do dalszych negocjacji. Choć optymizm prezentuje Donald Trump, część państw regionu pozostaje sceptyczna. Przedłużające się zamknięcie kluczowego szlaku transportowego mogłoby wywołać poważny kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen surowców.

90 mld euro dla Ukrainy coraz bliżej

Unia Europejska zbliża się do uruchomienia ogromnego pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 90 mld euro. Choć część państw – jak Słowacja – uzależnia swoje poparcie od kwestii energetycznych, rośnie prawdopodobieństwo osiągnięcia kompromisu. Środki te mają kluczowe znaczenie dla stabilności gospodarczej Ukrainy oraz dla utrzymania jej zdolności do funkcjonowania w warunkach wojennych.

Madryt koniem trojańskim Pekinu?

Według doniesień medialnych Chiny mogą wywierać presję na Hiszpanię, aby ta blokowała działania Unii Europejskiej wymierzone w chińską konkurencję. Jeśli informacje się potwierdzą, może to oznaczać poważne napięcia wewnątrz UE i osłabienie wspólnej polityki przemysłowej. Dla Brukseli to kluczowy moment, gdyż z jednej strony chce chronić europejskie firmy, z drugiej musi utrzymać jedność państw członkowskich wobec rosnącej konkurencji globalnej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.