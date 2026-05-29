W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA i Iran bliżej porozumienia w sprawie wojny i Cieśniny Ormuz

W czwartek portal Axios poinformował, że negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu osiągnęli porozumienie dotyczące ram umowy o zakończeniu konfliktu oraz otwarciu Cieśniny Ormuz. Strony uzgodniły także przedłużenie zawieszenia broni o kolejne 60 dni. W tym czasie mają być prowadzone rozmowy dotyczące przyszłości irańskiego programu atomowego oraz ewentualnego znoszenia amerykańskich sankcji. Informacje o postępach negocjacji potwierdzili przedstawiciele Białego Domu, jednak ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa. Co istotne, doniesienia o porozumieniu pojawiły się mimo kolejnej eskalacji napięć w Zatoce Perskiej i wzajemnych ataków USA oraz Iranu. Rynki finansowe zareagowały ostrożnie. Cena ropy Brent utrzymuje się w okolicach 90 dol. za baryłkę, co pokazuje, że inwestorzy nadal obawiają się destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie i możliwych problemów z transportem surowców przez Cieśninę Ormuz.

Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy

W 2025 r. drugi próg podatkowy PIT przekroczyło już 2,4 mln osób. To o prawie pół miliona więcej niż rok wcześniej. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawiają się postulaty podniesienia limitu z obecnych 120 tys. zł. W panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” połowa ekspertów opowiedziała się za podwyższeniem progu do 140 tys. zł. Zwolennicy zmian wskazują, że obecny system podatkowy zbyt szybko podnosi obciążenia dla klasy średniej. Przeciwnicy argumentują jednak, że przy wysokim deficycie sektora finansów publicznych państwa nie stać dziś na ograniczenie wpływów podatkowych. Do Sejmu trafiły już dwa projekty ustaw dotyczące zmian w drugim progu podatkowym – jeden autorstwa prezydenta Karola Nawrockiego, drugi przygotowany przez Polskę 2050.

Bruksela i Pekin rozpoczynają negocjacje handlowe

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o rozpoczęciu rozmów z Komisją Europejską dotyczących nowych ograniczeń w imporcie stali do Unii Europejskiej. Pekin ostrzega, że dalsze restrykcje mogą negatywnie odbić się na relacjach handlowych między Chinami a UE. Jednocześnie unijny komisarz ds. przemysłu Stephane Sejourne zapowiedział prace nad kolejnymi cłami na towary z Chin. Bruksela argumentuje, że część europejskich branż jest zagrożona nieuczciwą konkurencją ze strony chińskich producentów. Rosnące napięcia handlowe mogą doprowadzić do kolejnej odsłony wojny celnej pomiędzy Unią Europejską a Chinami, co będzie miało wpływ m.in. na przemysł stalowy, motoryzację oraz sektor nowych technologii.

Panama zaostrza przepisy podatkowe

Panama przyjęła nowe przepisy mające ograniczyć unikanie opodatkowania przez firmy zarejestrowane w kraju. Zgodnie z nową ustawą podmioty, które nie wykażą rzeczywistej działalności gospodarczej na terenie Panamy, zapłacą 15-proc. podatek od zagranicznych dochodów pasywnych. Zmiany są efektem nacisków ze strony Unii Europejskiej, która umieściła Panamę na czarnej liście rajów podatkowych. Nowe regulacje mają poprawić przejrzystość systemu podatkowego oraz ograniczyć wykorzystywanie Panamy do optymalizacji podatkowej.

Polacy coraz szybciej spłacają kredyty hipoteczne

Choć większość kredytów hipotecznych nadal zaciągana jest na 25–35 lat, realny czas ich spłaty znacząco się skrócił. Jeszcze kilka lat temu przeciętna hipoteka była spłacana przez 17–18 lat. Obecnie średni okres wynosi już około 9–10 lat. Eksperci wskazują, że wpływ mają na to rosnące dochody Polaków, niskie oprocentowanie lokat oraz chęć szybszego pozbywania się zadłużenia. Dla banków oznacza to jednak niższe przychody odsetkowe i konieczność zwrotu części opłat klientom spłacającym kredyt przed terminem.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.