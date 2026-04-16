Amerykański przywódca poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. „Właśnie odbyłem doskonałe rozmowy z wielce szanowanym prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz premierem Izraela Bibim Netanjahu. Obaj przywódcy zgodzili się, że w celu osiągnięcia pokoju między ich państwami formalnie rozpoczną dziesięciodniowe zawieszenie broni o godz. 17.00 czasu wschodnioamerykańskiego (23.00 czasu polskiego – red.)” – napisał Trump w należącym do siebie serwisie Truth Social.

Prezydent USA zaznaczył, że we wtorek przedstawiciele obu państw po raz pierwszy od 34 lat spotkali się w Waszyngtonie z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.

Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem. Donald Trump zapowiada wysiłki na rzecz trwałego pokoju

„Poleciłem wiceprezydentowi J.D. Vance'owi oraz sekretarzowi stanu Rubio, wspólnie z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Danem Cainem, podjąć współpracę z Izraelem i Libanem na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju” – oświadczył w czwartkowym wpisie Trump. „Uważam za swój zaszczyt rozwiązanie dziewięciu konfliktów zbrojnych na całym świecie – a to będzie dziesiąty, zatem do dzieła!” – zakończył.

Kilkanaście godzin wcześniej Trump informował w mediach społecznościowych, że wkrótce dojdzie do pierwszej od 34 lat bezpośredniej rozmowy przywódców Izraela i Libanu. Deklarował przy tym, że próbuje „zmniejszyć nieco napięcie” między tymi państwami.

Miasto Tyr w Libanie, budynek zniszczony przez wojsko Izraela w nalocie Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki

W czwartek wchodząca w skład izraelskiego gabinetu Gila Gamli’el zapowiedziała na antenie izraelskiego radia, że „po wielu latach braków kontaktów” między władzami obu państw premier Izraela Beniamin Netanjahu będzie rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem. Strona libańska nie potwierdzała tych doniesień.

Do ostatnich kontaktów przywódców Izraela i Libanu doszło w 1993 r. podczas negocjacji dotyczących zakończenia przez Izrael działań zbrojnych przeciw Hezbollahowi w południowym Libanie. W rozmowach tych uczestniczyli ówcześni premierzy Izraela i Libanu, Icchak Rabin i Rafik Hariri.

Wkrótce więcej informacji