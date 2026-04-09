Hezbollah to jeden z głównych sprzymierzeńców Iranu na Bliskim Wschodzie. Po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran i zabiły duchowego przywódcę tego kraju Alego Chameneiego, bojówki Hezbollahu przeprowadziły w odwecie uderzenie na Izrael.

W odpowiedzi Izrael rozpoczął bombardowanie Libanu, zabijając ponad tysiąc osób, w tym co najmniej 120 dzieci. Najbardziej zmasowany atak Izraelczycy przeprowadzili 8 kwietnia, już po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA i Izraelem a Iranem. Według najnowszych doniesień, w przeprowadzonych w środę bez ostrzeżenia bombardowaniach zatłoczonych centrów libańskich miast zginęło ponad 250 osób.

W 2024 r. wojska izraelskie po serii ataków z powietrza wkroczyły na teren Libanu w operacji, której deklarowanym celem była walka z Hezbollahem. Ówczesny przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah zginął 27 września 2024 r. w nalocie na przedmieściach Bejrutu. Izraelczycy zabili w tym okresie także większość dowództwa Hezbollahu. Naim Kassem stanął na czele organizacji pod koniec października 2024 r.

Mimo ogłoszonego w listopadzie tego roku zawieszenia broni, Izrael kontynuował naloty na Liban, twierdząc, że uderza w cele związane z Hezbollahem. Izrael nie dotrzymał też warunków porozumienia, które zakładało, że izraelskie wojsko wycofa się do stycznia 2025 r. z Libanu. Z kolei Hezbollah odrzucał wezwania do złożenia broni, a Naim Kassem groził ostrzałem Izraela, jeśli Izraelczycy wznowiliby szeroko zakrojoną wojnę w Libanie.

Hezbollah został utworzony w 1982 r. przez szyickich bojowników w Libanie przy wsparciu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w celu walki z izraelską okupacją południowego Libanu. Naim Kassem jest ważną postacią tej organizacji od ponad 30 lat.

