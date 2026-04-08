Jednocześnie z oświadczenia wynika, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, w którym Izrael prowadzi działania przeciwko Hezbollahowi. Po wybuchu wojny z Iranem Hezbollah, w geście solidarności z Teheranem, przeprowadził ostrzał rakietowy terytorium Izraela, na co Izrael odpowiedział atakami powietrznymi na południowy Liban i Bejrut oraz rozpoczęciem ograniczonej operacji lądowej w południowym Libanie (której zakres od tego czasu został już poszerzony).

Izrael popiera starania USA o to, by Iran nie stanowił już zagrożenia

W oświadczeniu wydanym przez premiera Izraela czytamy, że porozumienie o zawieszeniu broni z Iranem wejdzie w życie natychmiast po tym, jak Iran otworzy Cieśninę Ormuz i wstrzyma wszystkie ataki na USA, Izrael i państwa regionu.

Jak czytamy w oświadczeniu, Izrael popiera starania USA, które mają zapewnić, że „Iran nie będzie już stanowił zagrożenia” ze względu na potencjał nuklearny i rakietowy.

„USA przekazały Izraelowi, że są zdeterminowane, by osiągnąć te cele, podzielane przez Stany Zjednoczone, Izrael i regionalnych sojuszników Izraela, w toku nadchodzących negocjacji” – głosi oświadczenie (rozmowy między USA a Iranem mają rozpocząć się 10 kwietnia w Islamabadzie), które kończy się zdaniem: „Dwutygodniowe zawieszenie broni nie obejmuje Libanu”.

Wcześniej premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w negocjacjach między USA a Iranem ws. zawieszenia broni, oświadczył, że Iran, USA i sojusznicy tych ostatnich zgodzili się na zawieszenie broni „wszędzie, w tym Libanie”. Również izraelski serwis informacyjny Ynet podawał, że zawieszenie broni obejmie Liban.

Izraelska armia kieruje kolejną dywizję do działań prowadzonych w Libanie

Wstępna, 10-punktowa propozycja dotycząca zawieszenia broni, przedstawiona przez Iran, zawierała żądanie, by Izrael wstrzymał uderzenia na Hezbollah, regionalnego sojusznika Iranu w Libanie.

Przed ogłoszeniem przez Trumpa zawieszenia broni izraelska armia wezwała do ewakuacji mieszkańców Tyru i Szabrihy oraz Al-Abbasiji w południowym Libanie w związku z planowanymi w tym rejonie atakami na cele związane z Hezbollahem. Ponadto do działań lądowych w Iranie dołączyła 98. Dywizja Specjalna, dołączając do 91., 36., 146. i 162. Dywizji, które już prowadzą działania w Libanie.