Informacje o tym, że rozmowy mają rozpocząć się w piątek 10 kwietnia w stolicy Pakistanu, podał serwis Axios, który powołał się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Doniesienia na temat planowanego rozpoczęcia rozmów przekazały też media irańskie. Według nich, negocjacje mogą zostać przedłużone, jeśli zgodzą się na to obie strony konfliktu.

To, że rozmowy są planowane, potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Komentując doniesienia o zgodzie na zawieszenie broni polityk oświadczył w mediach społecznościowych, że wita ten gest z radością i wdzięcznością dla przywódców USA i Iranu oraz zaprasza delegacje obu państw do Islamabadu na piątek 10 kwietnia, „w celu dalszych negocjacji zmierzających do osiągnięcia ostatecznego porozumienia rozstrzygającego wszystkie spory”. Premier wyraził nadzieję, że „rozmowy islamabadzkie” zakończą się osiągnięciem trwałego pokoju.

Ogłoszono porozumienie ws. zawieszenia broni między USA i Izraelem a Iranem

Jednocześnie Iran zastrzegł, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi nie oznaczają zakończenia wojny. Teheran ma być gotów do uznania wojny za zakończoną wyłącznie po ustaleniu szczegółów w zgodzie z zaproponowanym przez Iran dziesięciopunktowym planem, podały miejscowe media.

Zdjęcia uczniów, zabitych w ataku wojsk USA na szkołę podstawową w Minab w Iranie Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że irańskie siły zbrojne wstrzymają ataki na cele w regionie po tym, gdy ustaną ataki USA i Izraela na Iran. Przed godz. 2.00 w środę czasu polskiego, kilkadziesiąt minut po tym, jak prezydent USA ogłosił zawieszenie broni, izraelskie wojsko podało, że wykryło wystrzelenie rakiety w kierunku Izraela z terytorium Iranu. Siły Obronne Izraela podjęły działania w celu przechwycenia pocisku. Wcześniej izraelskie media pisały, że spodziewają się dalszych ataków ze strony Iranu do czasu ponownego otworzenia Cieśniny Ormuz.

Przed godz. 2.00 czasu polskiego pojawiły się także doniesienia, że obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich odpiera atak irańskich dronów i rakiet. Miejscowy urząd ds. sytuacji kryzysowych i katastrof podał, że systemy obrony powietrznej reagują na zagrożenie rakietowe i zaapelował do mieszkańców o pozostanie w bezpiecznym miejscu.

Flaga Iranu na gruzach zbombardowanego podczas ataku USA i Izraela na Iran budynku Uniwersytetu Technologicznego Szarif w Teheranie, uznawanego za najlepszą uczelnię w Iranie Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Donald Trump nie zrealizował groźby ws. „zniszczenia całej cywilizacji”

Prezydent Stanów Zjednoczonych groził Iranowi „zniszczeniem całej cywilizacji” oraz rozpoczęciem ataków na cywilną infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie i mosty, jeśli Teheran nie otworzyłby Cieśniny Ormuz, zamkniętej w odwecie za atak Izraela i USA, rozpoczęty 28 lutego. Termin kolejnego ultimatum amerykańskiego przywódcy mijał o godz. 2.00 8 kwietnia czasu polskiego. Po północy czasu polskiego Donald Trump napisał w należącym do siebie serwisie Truth Social, że po rozmowach z przedstawicielami rządu i sił zbrojnych Pakistanu, nalegających na wstrzymanie działań zbrojnych przez wojsko USA i pod warunkiem pełnego i natychmiastowego odblokowania Cieśniny Ormuz, zgadza się na wstrzymanie bombardowań i ataków na Iran na okres dwóch tygodni.

Trump podał, że zawieszenie broni będzie miało charakter dwustronny. Stwierdził przy tym, że Amerykanie z naddatkiem osiągnęli w Iranie zakładane cele wojskowe. Prezydent przekazał, że USA otrzymały od Iranu dziesięciopunktową propozycję pokojową, która jego zdaniem może być podstawą do dalszych negocjacji. Zdaniem Trumpa, okres dwóch tygodni zawieszenia broni pozwoli sfinalizować porozumienie między USA a Iranem.

Po ogłoszeniu porozumienia ws. zawieszenia broni ludzie wyszli na ulice Teheranu Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Według źródeł „The New York Times”, Amerykanie po godz. 1.00 czasu polskiego wstrzymali uderzenia na cele w Iranie, zgodnie z warunkami dwutygodniowego zawieszenia broni. Teheran uznał stanowisko Trumpa za swoje zwycięstwo.

AP: Iran i Oman mają pobierać opłaty od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz

MSZ Iranu zadeklarowało, że przez najbliższe dwa tygodnie zapewniony zostanie bezpieczny tranzyt przez Cieśninę Ormuz, przy czym będzie on przebiegał pod kontrolą irańskich sił zbrojnych. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zaznaczył w oświadczeniu, że żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie możliwa „przy uwzględnieniu technicznych ograniczeń”. Przed wybuchem wojny ruch w Cieśninie Ormuz nie był w żaden sposób ograniczony, a szlakiem tym przepływało ponad 100 statków dziennie.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Powołując się na oficjela z regionu agencja Associated Press podała, iż plan dwutygodniowego zawieszenia broni zakłada, że Iran i Oman będą pobierać opłaty od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Teheran ma przeznaczyć pozyskane w ten sposób fundusze na odbudowę kraju po bombardowaniach. Przed rozpoczętą przez USA i Izrael wojną Cieśnina Ormuz była traktowana przez społeczność międzynarodową jako międzynarodowy szlak wodny, za którego pokonanie nikt nie żądał opłat.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji