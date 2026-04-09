Według informacji niemieckiego tygodnika presja na europejskich partnerów w sprawie skierowania swoich wojsk w rejon Cieśniny Ormuz rośnie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, z którym Trump spotkał się 8 kwietnia w Białym Domu, miał przekazać rządom państw europejskich, że prezydent USA oczekuje w najbliższych kilku dniach konkretnych zobowiązań dotyczących rozmieszczenia okrętów w rejonie Cieśniny Ormuz lub udostępnienia USA innych zasobów wojskowych.

Kilku europejskich dyplomatów, którzy zapoznali się ze szczegółami rozmowy Ruttego z Trumpem w Białym Domu twierdzi, że żądania Trumpa są równoznaczne z ultimatum – pisze „Der Spiegel”.

Z informacji przekazywanych przez niemiecki tygodnik wynika, że Trumpa nie satysfakcjonują polityczne deklaracje sojuszników z NATO w kwestii Cieśniny Ormuz, prezydent USA oczekuje konkretnego wsparcia.

„Der Spiegel” przypomina, że Niemcy sygnalizowały gotowość do udziału w sojuszniczej misji w Cieśninie Ormuz, ale niemiecki rząd oczekuje, że misja taka miałaby mandat ONZ a także, by rozpoczęła się po tym jak zacznie obowiązywać trwałe zawieszenie broni lub nawet po tym, gdy wynegocjowane zostanie porozumienie pokojowe.

Informacja o ultimatum przedstawionym przez Trumpa w sprawie wsparcia USA w odblokowaniu Cieśniny Ormuz pojawia się w momencie, gdy – jak ujawnił „Wall Street Journal”, USA mają rozważać przeniesienie części wojsk stacjonujących w Europie zachodniej, m.in. w Niemczech i Hiszpanii, do Europy środkowo-wschodniej (w tym kontekście wymieniana jest m.in. Polska) co miałoby być formą ukarania tych pierwszych za brak wsparcia dla działań USA przeciw Iranowi. Na celowniku jest zwłaszcza Hiszpania – kraj ten nie udostępnił Amerykanom baz na swoim terytorium, ani nie pozwolił na przeloty w swojej przestrzeni powietrznej amerykańskim samolotom wojskowym biorącym udział w działaniach przeciw Iranowi. Ponadto Hiszpania jest jedynym krajem NATO, który nie zadeklarował, że będzie wydawał na obronność 5 proc. PKB.

Na cenzurowanym znaleźli się w USA również Niemcy, mimo że Berlin nie sprzeciwił się wykorzystaniu przez Amerykanów baz na ich terytorium do wsparcia działań przeciwko Iranowi. Administracja USA zwróciła uwagę na określenie przez ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa działań wobec Iranu jako „nie naszej (Niemiec – red.) wojny”. Słowa te Biały Dom zaczął z czasem przypisywać kanclerzowi Friedrichowi Merzowi, mimo że ten wypowiadał się w tej sprawie bardziej dyplomatycznie.

