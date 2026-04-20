Jednocześnie AP zauważa, że rzecznik irańskiego MSZ nie wykluczył udziału Iranu w rozmowach, do których miało dojść dziś w Islamabadzie. Wypowiedź Baghaeia należy więc rozumieć jako oświadczenie, że na obecną chwilę Iran nie podjął decyzji czy weźmie udział w drugiej rundzie negocjacji pokojowych.

- Jak dotąd nie mamy żadnych planów ws. kolejnej rundy negocjacji, żadna decyzja nie została podjęta w tym temacie – powiedział rzecznik MSZ Iranu.

USA-Iran: W weekend napięcie wzrosło, cieśnina Ormuz była otwarta tylko przez chwilę

Pierwsza runda negocjacji USA-Iran w Islamabadzie odbyła się 11-12 kwietnia i nie przyniosła przełomu. W tym tygodniu – 22 kwietnia – kończy się 14-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni między USA, Izraelem a Iranem, które jak dotąd nie zostało przedłużone. Kolejna runda rozmów miała rozpocząć się 20 kwietnia – na dobę przed zakończeniem zawieszenia broni. Jeszcze kilka dni temu Donald Trump twierdził, że przedłużenie zawieszenia broni nie będzie konieczne sugerując, że USA i Iran są bliskie porozumienia kończącego rozpoczętą 28 lutego wojnę.

Ruch statków w cieśninie Ormuz (stan na 18 kwietnia 2026) Foto: PAP

Nadzieje na przełom w rozmowach pojawiły się 17 kwietnia, gdy szef MSZ Iranu Abbas Araghczi ogłosił, że do zakończenia zawieszenia broni cieśnina Ormuz będzie otwarta dla statków. USA poinformowały jednak, że amerykańska blokada irańskich portów, która trwa od 13 kwietnia, nie zostanie zniesiona. W efekcie już 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ponownie poinformował o zamknięciu cieśniny. Z kolei 19 kwietnia Amerykanie ostrzelali, a następnie zajęli irański statek Touska, którego załodze zarzucono próbę przełamania blokady. Iran zapowiedział już odwet za to działanie, które określił mianem „aktu piractwa”.

Reuters podaje, że szef sztabu pakistańskiej armii marszałek Asim Munir rozmawiał z Trumpem i w czasie rozmowy miał przekazać amerykańskiemu prezydentowi, iż utrzymywana przez USA blokada cieśniny Ormuz jest przeszkodą w negocjacjach pokojowych. Trump miał odpowiedzieć Munirowi, że rozważy jego rady w tym zakresie.

To samo źródło twierdzi, że premier Pakistanu Szahbaz Szarif rozmawiał z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem i pytał go, czy Iran wyśle delegację na rozmowy w Pakistanie. Pezeszkian miał odpowiedzieć, że Iran nie zrobi tego, dopóki amerykańska blokada cieśniny nie zostanie zniesiona.

Rzecznik MSZ Iranu zaprzecza, jakoby Teheran był gotów pozbyć się wzbogaconego uranu

Baghaei zarzucił Stanom Zjednoczonym, że te „nie wyciągają wniosków ze swoich doświadczeń”, co – jak mówił - „nigdy nie prowadzi do dobrych rezultatów”.

Rzecznik MSZ zaprzeczył też jakoby Iran w którymś momencie negocjacji rozważał zgodę na pozbycie się przez Iran posiadanych zasobów wzbogaconego uranu. To przeczy słowom Donalda Trumpa, który kilka dni temu, w rozmowie z dziennikarzami przekonywał., że Iran zgodził się zrezygnować ze zgromadzonego dotychczas wzbogaconego uranu. Ze słów Baghaeia wynika jednak, że Teheran stoi na stanowisku, iż uran powinien pozostać na terytorium tego kraju.

Rzecznik MSZ Iranu mówił też, że Teheran nie uzna żadnego ultimatum jeśli chodzi o zabezpieczanie swoich interesów narodowych.

- USA obstają przy nierozsądnym i nierealistycznym stanowisku – stwierdził w kontekście amerykańskich żądań wobec Iranu.