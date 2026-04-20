Do zajęcia statku, który próbował przełamać amerykańską blokadę cieśniny Ormuz doszło 19 kwietnia.

Donald Trump: Irański statek próbował przełamać naszą blokadę i nie skończyło się to dla niego dobrze

Touska, płynąca do portu Bandar-e Abbas została ostrzelana przez niszczyciel rakietowy USS Spruance, który miał uszkodzić napęd irańskiego statku.

Z wpisu Dowództwa Centralnego USA wynika, że żołnierze piechoty morskiej, którzy zajęli irański statek, przylecieli w rejon, gdzie znajduje się Touska śmigłowcami, po starcie z pokładu okrętu desantowego USS Tripoli.

O zajęciu Touski poinformował 19 kwietnia Donald Trump. We wpisie w serwisie Truth Social prezydent USA napisał, że statek, który – jak przekonywał - jest zbliżony rozmiarami do lotniskowca „próbował przełamać blokadę morską USA” i „nie skończyło się to dla niego dobrze”. „Niszczyciel rakietowy USS Spruance przechwycił Touskę na wodach Zatoki Omańskiej i uczciwie wezwał ją do zatrzymania. Irańska załoga nie chciała słuchać, więc nasz okręt zatrzymał ich robiąc dziurę w maszynowni. Obecnie żołnierze piechoty morskiej przejęli statek. Touska jest objęta sankcjami Departamentu Skarbu USA z powodu wcześniejszej nielegalnej aktywności” - dodał zapowiadając, że Amerykanie sprawdzą, co znajdowało się na pokładzie statku.

Irańska armia po zajęciu Touski przez siły USA poinformowała, że statek płynął z Chin. Zapowiedziała też rychły odwet na Amerykanach.

Cieśnina Ormuz otwierana i zamykana przez Iran. Amerykańska blokada trwa od 13 kwietnia

Do incydentu doszło po tym, jak 17 kwietnia szef MSZ Iranu Abbas Araghczi ogłosił, że Teheran otworzy cieśninę Ormuz dla statków do końca obowiązywania zawieszenia broni, co było reakcją na 10-dniowe zawieszenie broni w Libanie, gdzie Izrael od 3 marca prowadził operację wojskową przeciwko sojusznikowi Iranu, szyickiemu Hezbollahowi. Jednak tego samego dnia Donald Trump ogłosił, że USA nie znoszą swojej blokady cieśniny Ormuz – od 13 kwietnia amerykańskie okręty blokują irańskie porty uniemożliwiając wpływanie do nich i wypływanie statków. W związku z tym 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ponownym zamknięciu cieśniny. Iran zarzucił przy tym armii USA piractwo.

Ruch statków w cieśninie Ormuz (stan na 18 kwietnia 2026) Foto: PAP

Cieśnina Ormuz to strategiczny dla transportu ropy i skroplonego gazu szlak wodny, który znajduje się w obrębie wód terytorialnych Iranu i Omanu. W normalnych warunkach cieśniną, która w najszerszym miejscu ma 34 km, przepływa ok. 100-150 statków dziennie. Iran zablokował cieśninę w odwecie za atak USA i Izraela na swoje terytorium co doprowadziło do kryzysu paliwowego, ponieważ przez cieśninę przepływało przed wojną ok. 20 proc. ropy transportowanej globalnie drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. W efekcie cena baryłki ropy na światowych rynkach wzrosła w pewnym momencie do niemal 120 dolarów.

17 kwietnia, po ogłoszeniu przez Argahcziego otwarcia cieśniny, ceny ropy spadły o ok. 9 proc. W poniedziałek rano ropa jednak drożała – baryłka ropy Brent drożała rano o ponad 5,5 proc. i trzeba było płacić za nią 95,4 dolara.

Niepokój na rynkach wzmaga niepewność co do przyszłości zawieszenia broni ogłoszonego przez Trumpa 8 kwietnia na 14 dni. Zawieszenie broni zakończy się 22 kwietnia i jak dotąd nie zostało przedłużone. Nadal też nie wiadomo czy w poniedziałek dojdzie do kolejnej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem w Islamabadzie.