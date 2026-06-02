W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA” Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w miniony piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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Kosiniak-Kamysz zapowiada rozmowy z władzami Ukrainy

We wtorek w rozmowie w TVP Info Kosiniak-Kamysz ocenił, że dyskusja nt. możliwego odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu „nie przyniesie skutku”. – Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był – dodał.

Szef MON przekazał, że prawdopodobnie w środę lub w czwartek będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem m.in. nt. nadania jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”. – To nie będzie jedyny temat rozmowy, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem. Przypomniał również, że w ub. tygodniu został wezwany ukraiński attaché, któremu przekazano notę w tej sprawie.

„Ta decyzja będzie szkodzić relacjom polsko-ukraińskim”

Wicepremier podkreślił, że decyzja ukraińskich władz ws. imienia jednostki będzie „rodzić skrajne emocje antyukraińskie”.

Zaznaczył, że ta sprawa będzie „niedobra dla naszych relacji w przyszłości”. – Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona – apelował.

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Wołyń i spór o ocenę działalności UPA

Według historyków w lipcu 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)– B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności OUN i UPA. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.