Problemy dotyczyły bankowości mobilnej, internetowej oraz realizacji przelewów. Według danych serwisu Downdetector utrudnienia występowały w największych polskich miastach, w tym w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach i Poznaniu.

Awaria nie dotyczyła jednak wszystkich klientów. Wciąż wielu było w stanie realizować płatności bez większych przeszkód.

Polcard przeprasza za utrudnienia

„Szanowni Państwo, odnotowujemy czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali. Intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość” — poinformował w komunikacie Polcard, czołowy operator terminali płatniczych w Polsce.

Przedstawiciele BLIK w komunikacie poinformowali, że „część użytkowników mogła napotkać chwilowe utrudnienia przy płatnościach w terminalach, wynikające z zakłóceń technicznych po stronie jednego z dostawców usług płatniczych”. Pozostałe usługi, w tym płatności e-commerce, przelewy na telefon oraz wypłaty z bankomatów działają bez zarzutów — zapewnia BLIK.

Po godzinie 11 ilość zgłoszeń dotyczących awarii wyraźnie spadła.